Überlingen – Kulturfreunde erwarten sehnsüchtig die Neuauflage des Sommertheaters, das am 24. Juni im „Kapuziner“ am See mit dem Sommerkonzert „Klassik trifft Jazz“ startet und bis 17. Juli dauert.

Das Hauptprogramm besteht aus drei Stücken, gespielt von drei Ensembles, und wird durch Musik, Kabarett, eine Impro-Show, Lesungen, Clowns und Figurentheater abgerundet.

Den theatralischen Auftakt macht am 1. und 2. Juli „Don Quijote“ in einer Inszenierung des Neuen Globe Theaters Potsdam. Das Theater Lindenhof aus Melchingen folgt am 8. und 9. Juli mit „Honig im Kopf“, einer Bühnenadaption des Spielfilms von Til Schweiger. Den Schlussakt bestreitet dann am 15., 16. und 17. Juli die Moreth Company aus Landsberg mit „Cyrano“ nach Edmond Rostands Roman „Cyrano de Bergerac.“

Der bekannte Schauspieler Edgar Selge ist am 4. Juli ebenfalls mit von der Partie, allerdings nicht als Mime, sondern als Autor. Er wird aus seinem Bestseller „Hast Du uns endlich gefunden“ vorlesen. In seinem vielgerühmten literarischen Debüt beschreibt Selge, der der Schwiegersohn von Martin Walser ist, die Geschichte seiner Kindheit.

Die österreichische Schriftstellerin Verena Roßbacher hat bereits ihren vierten Roman herausgebracht, den sie am 6. Juli vorstellen wird: „Mon Chéri und unsere demolierten Seelen“. Im vergangenen Jahr hatte Roßbacher mit seinem Vorgänger „Ich war Diener im Hause Hobbs“ bereits ein Publikum auf der Landesgartenschau begeistert.

Für kleine und große Otfried-Preußler-Fans stellt das Remstaler Figurentheater bereits am 26. Juni den „Räuber Hotzenplotz als Schlossgespenst“ vor. Am gleichen Tag präsentiert der österreichische Kabarettist Stefan Waghubinger sein viertes Soloprogramm „Ich sag’s jetzt nur Ihnen“.

Zwei Tage später können sich die Zuschauer sogar selbst bühnenreif einbringen, wenn die Improtheatergruppe Utobia loslegt und nach Vorgaben aus dem Publikum Szenen, Lieder, Geschichten und mehr improvisiert.

Zu einem „Picknick“ der besonderen Art lädt das Clownsduo Minuusch am 12. Juli die ganze Familie ein. Minu und Nuusch wollen mit artistischen Fertigkeiten, musikalischen Einlagen und poetischen Momenten Alt und Jung bezaubern.

Keine Frage, das Sommertheater ist nach zwei Jahren Pause und einer geraume Zeit ungewissen Zukunft zurück. Der Vorverkauf laufe ganz gut, sagt der neue Veranstalter Simeon Blaesi von der Überlinger „Bühne gGmbH“ dem SÜDKURIER. Allerdings habe man dieses Jahr auch nur eine begrenzte Anzahl an Vorstellungen – und Karten. Persönlich freue er sich ganz besonders auf die drei Hauptstücke: „Eine Auswahl sehr gefälliger Theaterproduktionen der alten Schule“. Aber, unterstreicht Blaesi, man habe auch ein sehr buntes Rahmenprogramm, das wirklich für alle etwas biete.

Im Sommer 2021 hatte sich der Gemeinderat für Simeon Blaesi als neuen Veranstalter entschieden. Blaesi kooperiert mit dem langjährigen, gemeinnützigen Förderverein Sommertheater, der die Bewirtung übernimmt.

2020 und 2021 war das Sommertheater wegen des Stadtjubiläums und der Landesgartenschau – unabhängig von der Pandemie – ausgesetzt worden. Das Sommertheater, das 1985 in Meersburg gegründet wurde und seit 2003 in Überlingen spielt, stand bis 2016 unter der Regie des Theaters Konstanz. Die Kooperation zwischen den Städten Konstanz und Überlingen endete Anfang 2017, nachdem Überlingen seinen Zuschuss auf 30¦000 Euro halbiert und in Folge den Theatervertrag mit Konstanz gekündigt hatte. 2017 organisierte der Förderverein Sommertheater im Auftrag der Stadt ein Programm. Danach fiel die Spielstätte Kapuziner wegen Sanierungsbedarf aus.

2018 gab es eine einmalige Kooperation mit den Festspielen Wangen, die, gekoppelt an die Kleinkunstreihe „Kultur im Kapuziner“, in einem Glaspavillon davor stattfand, 2019 stellte der Förderverein dann im Zentrum ein eigenes Programm auf die Bühne. Das erwies sich für die Ehrenamtlichen jedoch als zu großer Kraftakt und blieb deshalb ebenfalls eine Ausnahme.

Das Programm

in Kürze

24. Juni, 20 Uhr: Konzert: „Klassik trifft Jazz“

26. Juni, 11 Uhr: Figurentheater: „Der Räuber Hotzenplotz als Schlossgespenst“

26. Juni, 20 Uhr: Kabarett: Stefan Waghubinger

28. Juni, 20 Uhr: Improtheater Utobia

1. und 2. Juli, 20 Uhr: Theater: „Don Quijote“

4. Juli, 20 Uhr: Lesung: Edgar Selge

6. Juli, 20 Uhr: Lesung: Verena Roßbacher

8. und 9. Juli, 20 Uhr: Theater: „Honig im Kopf“

12. Juli, 17 Uhr: Clownsduo Minuusch

15., 16., 17. Juli, 20 Uhr: Theater „Cyrano“

Karten gibt über die Bestellhotline: 03¦51/30¦70¦80¦10 (Montag bis Freitag, 9 bis 18 Uhr) oder im Internet:

http://www.sommertheater-ueberlingen.de