Heiligenberg – Auf der Internetseite des Musikvereins Wintersulgen sind Bilder vom Sommerfest im Jahr 2019 eingestellt. „Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr“, haben die Musikanten damals bekanntgegeben. Doch daraus wurde nichts. Wie in vielen anderen Orten mussten die Wintersulger drei Jahre lang auf ihre Veranstaltung verzichten. Corona hatte dafür gesorgt, dass nichts mehr ging. Das führte auch dazu, dass so manches Fest mittlerweile komplett aus den Veranstaltungskalendern verschwunden ist. Nicht so in Wintersulgen.

Traditionelles Fest

„Bei uns steppt nicht gerade der Bär“, schmunzelnd Musikvereinsvorsitzender Martin Stöckler. Und da habe man sich schon überlegt, ob man das traditionelle Fest nicht doch weitermachen könnte. Das Ergebnis ist eindeutig. Am 25. und 26. Juni gibt es wieder das Sommerfest beim Gemeindehaus und damit Blasmusik vom Feinsten, kühle Getränke und deftige Speisen. Wenn man Stöckler fragt, wie lange es dieses Fest denn schon gibt, so muss er zugestehen, dass er das gar nicht so genau weiß. „So um die 30 Jahre“, vermutet er.

Vielleicht kann man Festsonntag oder Festmontag die genaue Jahreszahl herausfinden. Denn da werden sicher Musikfreunde zu treffen sein, die schon sehr lange zu den Besuchern zählen. Und die kommen nicht nur aus den anderen Teilorten der Gemeinde Heiligenberg, sondern auch aus der Nachbarschaft.

Das Fest ist wegen seiner schönen Atmosphäre sehr beliebt. Und vermutlich auch deshalb, weil man nicht in einem riesigen Festzelt sitzt und einem buchstäblich die Ohren abfallen von der Lautstärke. Das Zelt der Heiligenberger Vereine hat genau die richtige Größe, um es sich bei bester Bewirtung und flotter Blasmusik gutgehen zu lassen. Die Musikanten aus Ahausen und Neuffen sorgen für Unterhaltung und die Jugendkapelle Altheim-Frickingen-Wintersulgen tritt den Beweis an, dass für Nachwuchs gesorgt ist.

Tisch reichlich gedeckt

Mit dem legendären Musikantenbraten und panierten Schnitzeln am Sonntag, die von Wurst, Currywurst, Pommes, Salattellern und Schinken-Käse-Seelen begleitet werden, ist am Sonntag der Tisch reichlich gedeckt. Kaffee und Kuchen gibt es natürlich auch. Wer Saures liebt, der sollte sich den um 18 Uhr beginnenden Feierabendhock am Montag nicht entgehen lassen. Wurstsalat und saurer Käse stehen auf der Speisekarte. Aber auch Steaks, Bauchspeck und Würste dürfen neben Pommes und Schinken-Käse-Seelen nicht fehlen.

Und natürlich auch nicht die Musikkapelle „Karo-Blech“. Wenn der Schlagzeuger die ersten Takte anzählt, dann steht einer unterhaltsamen Reise durch die Welt der Blasmusik nichts mehr im Weg. Egal ob böhmisch-mährisch, süddeutsche Marschmusik oder einen Ohrwurm aus dem Radio, von Polka bis Pop verstehen die Jungs ihr Handwerk bestens. Die Formation hat sich im Jahr 2012 nach dem 150-jährigen Bestehen des Musikvereins Wintersulgen gegründet. Aus Frickingen, Altheim und Wintersulgen kommen die Instrumentalisten, die sich in den vergangenen Jahren eine richtige Fangemeinde aufgebaut haben.

Im Juli 2016 waren die Jungs beim Vorentscheid für das SWR4-Blechduell. Mit ihrer „Südböhmischen Polka“ holten sie sich viele Sympathien, aber leider nicht das Weiterkommen im Wettbewerb. „Die Erfahrungen waren aber super und wir haben ganz viele neue Kontakte knüpfen können“, erinnert sich Martin Stöckler, der nicht nur bei „Karo Blech“ dabei, sondern auch noch der Chef des Musikvereins Wintersulgen ist. „Wir spielen bei jedem Fest in der Gemeinde Heiligenberg und wollen auch für uns im Ort etwas bieten“, sagt er. Und das ist dann das diesjährige Sommerfest.

Sommerfest

Sonntag, 25. Juni

10 Uhr: Wortgottesdienst

11 Uhr: Frühschoppen mit der Musikkapelle Ahausen

14 Uhr: Jugendkapelle Altheim-Frickingen-Wintersulgen

14.45 Uhr: Stadtkapelle Neuffen

Montag, 26. Juni

18 Uhr: Feierabendhock mit der Musikkapelle Illmensee

20.30 Uhr: Blasmusik und gute Laune mit „Karo Blech“