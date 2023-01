Wo sie aufwuchs, war alles flach. In Eystrup bei Hannover standen ein paar Häuser und es gab Wiesen und Kartoffelfelder. Heute schaut Regine Klusmann aus dem Fenster und sieht den Bodensee, den Bodanrück und bei gutem Wetter auch die Alpen. „Das ist ein großes Privileg“, sagt sie.

Das vielleicht schönste Pfarrhaus Deutschlands

Der Grund für den Wohnsitz hat nichts mit Reichtum, Heirat oder Glück bei der Wohnungssuche zu tun. Regine Klusmann ist die Dekanin des Evangelischen Kirchenbezirks Überlingen-Stockach mit Sitz in Überlingen.

Der Sitz des Evangelischen Kirchenbezirks Überlingen-Stockach, gleichzeitig auch Wohnort der Familie Klusmann. | Bild: Cian Hartung

Seit 1908 ist das prächtige Gebäude das Pfarrhaus der Evangelischen Kirchengemeinde: direkt an der Seepromenade mit hohen Decken, knarzenden Eichenfußböden und klassizistischen Ornamenten an der Fassade.

Jenseits von Enthaltsamkeit

Das Gebäude liegt direkt an der Seepromenade zwischen Badgarten und Landungsplatz. Obwohl es architektonisch dorthin passt, ist es ein Kontrast: Traditionell sind evangelische Pfarrhäuser eher schlichte Bauten. Je nach Region sind sie Klinkerbauten oder auch mal Fachwerkhäuser.

Geschichte Der erste evangelische Pfarrer der Kirchengemeinde, Dekan Wilhelm Ewald, baute das Haus aus privaten Mitteln im Jahr 1877. Nach seinem Tod 1908 erwarb es die Kirchengemeinde für 38.000 Goldmark. Laut Umrechnungswerten der Bundesbank wären das heute rund 270.000 Euro. Im Anschluss bot es Wohnraum für Mitarbeiter der Kirchengemeinde. 1969 war es verfallen und sollte es abgerissen werden, der Überlinger Gemeinderat lehnte dies aber ab. Inzwischen steht es unter Denkmalschutz und wurde in den vergangenen Jahrzehnten mehrmals saniert.

Die Autorin Christine Eichel bezeichnet das Pfarrhaus in ihrem Buch „Das deutsche Pfarrhaus“ als „Symbol für Kontinuität der Geschichte“ und die „Identität mit der Kulturgemeinschaft“. Wenn das so ist – so könnte man fragen – was sagt das hiesige Pfarrhaus dann über Überlingen aus?

Ihr Kind sagte: „Mama, geil!“

Dass Klusmann und ihr Mann Andreas in diesem Prachtbau wohnen würden, hätten sie sich vor einigen Jahrzehnten nicht vorstellen können. Sie lernten sich beim Theologie-Studium in Heidelberg kennen. Er kam aus Konstanz, sie aus dem hohen Norden. Lange lebten sie mit ihren vier Kindern in Rheinfelden am Hochrhein. Sie war Pfarrerin, er Religionslehrer.

Regine Klusmann im Garten des Pfarrhauses. | Bild: Cian Hartung

Im Jahr 2012 wurde sie zur Dekanin des Kirchenbezirks Überlingen-Stockach ernannt. Damit verbunden war auch der Einzug in das Pfarrhaus in die Grabenstraße, sagt sie. Ihre Kinder hätten sich hier von Anfang wohlgefühlt. „Mama, geil!“, habe eines ihrer Kinder bei der Besichtigung gerufen, berichtet sie.

Im Erdgeschoss des Hauses befinden sich Gemeindesäle, draußen ein Garten mit Terrasse, Kirschbaum und Bienenstöcken.

Die Dekanin neben einem Bienenstock im Garten: Die Bienen sind aber keine Gefahr für Besucher der Promenade, versichert Regine Klusmann. | Bild: Cian Hartung

Im ersten Stockwerk sind Büros und der Vorzeigeraum des Hauses – das Balkonzimmer. Hier sind die Wände zitronengelb gestrichen und ein Bild von Jesus, Maria und Josef hängt neben der Tür.

Das Balkonzimmer im ersten Stockwerk des Hauses. | Bild: Cian Hartung

Ein Perserteppich liegt auf dem Boden und Stuck ist an der Decke. Neben einem langen Tisch stehen hier drei Stühle mit Gobelin-Stickereien aus dem Nachlass der Familie Birkle.

Ein Holzstuhl mit Gobelin-Stickereien, daneben ein altes Telefon. | Bild: Cian Hartung

„Ich habe damals die Beisetzung von Irmgard Birkle gemacht“, erzählt Klusmann. „Die Angehörigen der Familie haben uns später diese Stühle angeboten.“

Balkonzimmer soll „Raum der Begegnung“ sein

Der Raum ist dank großer Fenster sehr hell, von hier lässt sich der Sonnenuntergang inklusive glitzerndem Seewasser exzellent beobachten. Es soll ein „Raum der Begegnung“ sein, sagt die Dekanin. Das Zimmer diene Mitarbeitern und Gemeindemitgliedern sowie Gruppen wie Literaturkreisen oder Trauerkreisen, die sich hier treffen.

Klusmann bei einer Tasse Kaffee am Tisch im Balkonzimmer. Der Raum steht Gemeindemitgliedern und zahlreichen Kreisen offen. | Bild: Cian Hartung

Klusmanns Lieblingsplatz ist auf dem Balkon. „Hier trinke ich in einer Pause gern mal einen Kaffee“, sagt sie.

Skaten auf Parkettboden

Eine breite Holztreppe führt ins zweite Stockwerk hinauf zur Dienstwohnung. Hier wohnt die 59-Jährige mit ihrem Mann und zwei Hauskatzen. Von einem breiten Hauptgang gehen mehrere Schlafzimmer, eine Küche, ein Bad und ein Wohnzimmer ab.

Die Dekanin im Gang der Dienstwohnung. Hier wohnt sie mit ihrem Mann und zwei Hauskatzen. | Bild: Cian Hartung

Ihre vier Kinder seien mittlerweile ausgezogen, erzählt die Dekanin. Geblieben ist unter anderem ein Mini-Skateboard, das hinter einem alten Ofen steckt, den bereits Klusmann Großvater nutzte.

Ein alter Ofen im Gang der Dienstwohnung, links daneben steht noch ein Skateboard der Kinder. | Bild: Cian Hartung

„Mit dem Skateboard sind meine Kinder hier immer über dem Parkettboden gefahren“, erzählt Klusmann und lacht.

Heimeliges Wohnzimmer

Die Atmosphäre im Wohnzimmer ist heimeliger als im eher formellen Balkonzimmer. Eine Wand ist dunkelrot gestrichen, ein langer Esstisch steht am Fenster und bietet bei Mahlzeiten Seeblick.

Das Wohnzimmer der Familie. Zum Zeitpunkt des SÜDKURIER-Besuchs stand noch der Christbaum. | Bild: Cian Hartung

Zwei Kronleuchter an der Decke spenden Licht. Diese stamme nicht aus vergangenen Zeiten, sondern vom Flohmarkt, so Klusmann. Sie sei gern auf Märkten und stöbere nach antiken Einrichtungsstücken.

Ein Kronleuchter an der Decke des Wohnzimmers. | Bild: Cian Hartung

Außerdem verbreiten eine schwarze Ledercouch sowie ein Ohrensessel gemütliche Atmosphäre.

„Jenseits von Gut und Böse“

Die Dekanin vergesse auch nach mehr als zehn Jahren nicht, dass es besonders sei, in diesem Haus zu wohnen. „Wir könnten uns eine solche Wohnung normalerweise nicht leisten“, sagt sie. „Das ist völlig jenseits von Gut und Böse.“

Klusmann im Ohrensessel. | Bild: Cian Hartung

Ganz umsonst ist der Seeblick aber nicht: Ihr Mann und sie zahlten für die Wohnung Miete und Nebenkosten. Die Miete für die 220-Quadratmeter-Dienstwohnung, die sich am Überlinger Mietspiegel orientiert, werde ihr vom Gehalt abgezogen. Nebenkosten müssten sie eigenständig zahlen, Sanierungen übernehme die Gemeinde- oder Landeskirchen-Kasse.

Glück auf Zeit

Klusmann sei sich auch dessen bewusst, dass sie und ihr Mann nicht ewig hier wohnen werden. Bis mindestens 2028 sei sie noch Dekanin, ab 2031 im Ruhestand. Was in den drei Jahren dazwischen passieren werde, stehe noch nicht fest.

Fest stehe aber, dass sie nach ihrer Laufbahn in Owingen wohnen werden. „Dort haben wir uns ein Häuschen gekauft“, erzählt sie. Eine Rückkehr nach Norddeutschland – zurück zu Wiesen und Kartoffelfeldern – sei schon lange nicht mehr denkbar. Sie können sich nicht vorstellen, jemals woanders zu leben als am See. „Einmal am See, immer am See“, sagt Klusmann.