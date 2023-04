Zu Beginn der Tanznacht – der Einlass war für 20, der Beginn für 21 Uhr angekündigt worden – herrscht im Kursaal relative Leere. 13 Minuten später wagt sich ein erstes Paar auf die Tanzfläche.

Scheuen sich nicht vor der anfangs leeren Tanzfläche im Kursaal: Petra und Markus Speh. | Bild: Lena Reiner

Petra und Markus Speh aus Sigmaringen schwingen das Tanzbein, kurz darauf schließen sich ein paar weitere Gäste an. Auch an den Stehtischen wird mitgetanzt. Dann leert sich die Tanzfläche erneut. Nach einer kleinen Getränkepause kehren Spehs zurück; diesmal füllt sich der Bereich rund ums DJ-Spult etwas weiter und nachhaltiger. Markus Speh sagt: „Ich habe keine Scheu vor einer leeren Tanzfläche. Ich kenne die Problematik selbst, da ich auch als DJ aktiv bin, wenn einfach keiner anfängt.“ Und Petra Speh schließt sich an: „Wir sind einfach froh, mal wieder zum Tanzen zu kommen.“

Langsam füllt sich die Tanzfläche im Kursaal. | Bild: Lena Reiner

Auch Katja Marino und Bärbel Meier-Wichmann gehören zu den Ersten auf der Tanzfläche. „Der junge Mann am Eingang hat uns so nett begrüßt“, lobt Bärbel Meier-Wichmann und Marino sagt: „Wir sind zum Tanzen da, da hält uns auch keine leere Tanzfläche ab.“ Die Stimmung gefalle ihnen schon jetzt, sind sich die beiden Besucherinnen aus Frickingen einig.

Das Konzept Veranstalter „Nighttain“ brachte bereits Städte wie Bad Saulgau, Messkirch, Riedlingen und Bad Saulgau zum Tanzen. Nun kam das Format erstmals auch nach Überlingen. Mit unterschiedlichen DJs an unterschiedlichen Locations – mehrheitlich Kneipen und Bars – wird für jeden Musikgeschmack etwas geboten. Der Clou: Es muss nur einmal Eintritt bezahlt werden; mit einem Bändel am Handgelenk geht es dann problemlos von Location zu Location.

In der Altstadt füllen sich die Gassen

Währenddessen haben sich Raum und Tanzfläche weiter gefüllt; inzwischen ist es halb zehn. Richtung Altstadt füllen sich die Gassen; gut gelaunte Menschen ziehen schon jetzt von Bar zu Kneipe; elf Locations sind insgesamt bei der Veranstaltung „Überlingen tanzt“ dabei, mit der die vor ein paar Jahren ausgesetzte Musiknacht in Überlingen nun wieder mit neuem Konzept aufleben darf.

Im Zwischenraum vor der „Münster Café Bar“ weht passend zu Reggae-Klängen den Gästen ein leicht süßlicher Geruch in die Nase; hier wird nicht nur Tabak geraucht. Drinnen wird zu den Klängen rhythmisch mitgewippt; die Tanzfläche ist allerdings vorerst nur mäßig gefüllt. Schräg gegenüber beim Galgenhölzle müssen hingegen manche draußen warten, bis drinnen etwas Platz frei wird.

Warten heißt es immer wieder vor dem Galgenhölzle. | Bild: Lena Reiner

Markus und Maria Meyer, Stefan Klocke, und Annette Biesinger haben es nach drinnen geschafft. Markus Meyer fängt beim Foto begeistert an mitzusingen. „London Calling“ von „The Clash“ schallt aus den Lautsprechern in den vollbesetzten Kneipenraum – irgendwo hinter der Menschenmenge steht DJ Paulaner am Mischpult.

Zum Foto wechselt die Musik und Markus Meyer muss direkt mitsingen, neben ihm Maria Meyer, Stefan Klocke und Annette Biesinger im proppevollen Galgenhölzle. | Bild: Lena Reiner

Deutlich kleiner, aber noch enger gedrängt ist das Goodways Coffee. Hier gibt‘s Hiphop-Klänge vom Mainzer DJ David Delane auf die Ohren, die – wann immer jemand sich durch die Tür nach innen schiebt – auch auf der Straße zu hören sind. Wer ein bisschen lauscht, braucht für das Auffinden der Locations der Nacht – die sich allesamt in der Altstadt befinden – die sorgfältig gestaltete Standortkarte nicht. Einfach den Ohren statt der sprichwörtlichen Nase nach führt hier ebenso flott ans Ziel.

Latinklänge und gute Laune bringt DJ Gwada ins „Guten Taco“. | Bild: Lena Reiner

Im „Guten Taco“ drehen sich Frauen mit fliegenden Haaren oder lassen sich von ihrem Tanzpartner verbiegen. Hier legt DJ Gwada aus Guadalupe Latinklänge auf und bringt so ordentlich Schwung in den kleinen Raum.

Melanie Sabelek aus Owingen und Christoph Kreubel, der vor einem Jahr nach Überlingen gezogen ist, feiern zusammen an der leeren Brottheke des Schneckenburgers mit Musikbeschallung aus Richtung Vinogreth mit DJ „This is Nuts“. | Bild: Lena Reiner

Deutlich mehr Platz gibt es zwischen den leeren Brotregalen von Schneckenburger und der Vinogreth. Der gesamte lang gezogene Innenraum ist mit tanzenden Menschen gefüllt. DJ „This is nuts“ sorgt mit einem Hitmix aus den 1990er- und Nullerjahren für die passende Stimmung.

Hits aus den 1990ern und Nullerjahren bringen Stimmung auf die Tanzfläche beim Vinogreth: DJ „This is Nuts“ aus Heidelberg steht hier an den Tellern. | Bild: Lena Reiner

Noch ein Stück weiter bei Anusch‘s Pub müssen Flaschen draußen bleiben, denn selbstverständlich sollen die Gäste, die an diesem Tag für fünf Stunden Musik an elf Orten nur einmal Eintritt zahlen, ihre Getränke jeweils an dem Ort ordern, an dem sie auch den abwechslungsreichen Klängen lauschen. Drinnen ist die Stimmung zu Soul und Funk auf ihrem Höhepunkt.

Partystimmung in Anusch‘s Pub zu funky Klängen von DJ Caspa. | Bild: Lena Reiner

DJ Caspa hat tatsächlich noch Vinyl dabei und blättert in Schallplatten.

DJ Caspa hat noch echtes Vinyl im Gepäck. Funk und Soul legt er in Anusch‘s Pub auf. | Bild: Lena Reiner

Auf dem Weg weiter durch die Innenstadt begegnen wir erneut Stefan Klocke und Annette Biesinger. Sie freuen sich über die gute Stimmung. „Die Musikmischung ist super und auch die Mischung bei den Besuchern, da sind wirklich alle Altersgruppen dabei“, freut Biesinger sich. Und Klocke ergänzt: „Es ist toll, dass so etwas stattfindet. Das wäre bei uns in Radolfzell kaum möglich; da haben wir ja nur einen Pub.“ Ihre etwas weitere Anfahrt habe sich daher auf jeden Fall gelohnt. Beide hoffen auf eine Wiederholung und ähnliche Formate. „Ich hoffe, es gibt hier häufiger Musik. Die Location eignet sich total dafür“, nickt sie in Richtung Galgenhölzle.

DJ Kaufe aus Wald heizt im Weinstein mit Schlagern die Stimmung an. | Bild: Lena Reiner

Im Weinstein gibt es Musik auf die Ohren, die es schon etwas länger gibt. Grönemeyers Hit Männer schallt hier auf die Tanzfläche, die DJ Kaufe bespielt. Der freut sich über die super Stimmung an dem Abend.