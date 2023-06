Bunte Tretboote liegen dicht nebeneinander auf dem Wasser. Es gibt rote Boote, die wie ein Ferrari aussehen, Boote in Farbe und Form eines Flamingos, eines Einhorns, einer Ente oder eines Schwans. „Solche bunten Tretboote werden immer beliebter“, weiß Frank Dilger. Er ist Geschäftsführer der Bodensee Yacht Ressorts GmbH in Uhldingen-Mühlhofen und seit diesem Jahr Inhaber des Bootsverleihs an der Seepromenade 15 in Überlingen. Dort können Kunden Tretboote und Motorboote – sowohl führerscheinfreie als auch führerscheinpflichtige – mieten.

Direkt an der Seepromenade in Überlingen liegen die bunten Tretboote von Frank Dilger. Im Hintergrund sind auch ein paar seiner Motorboote zu erkennen. | Bild: Mona Lippisch

Neben dem Bootsverleih von Frank Dilger gibt es in Überlingen außerdem noch den Bootsverleih Giess, für den Anika Giess seit 2021 zuständig ist. Auch hier können Besucher Tret- und Motorboote chartern. Außerdem können kleine und große SUPs gemietet werden. Neben den beiden Bootsverleihen an der Seepromenade gibt es auch noch den Betrieb Saxdoor Bodensee Charter. Hier werden ausschließlich Motorboote zum Chartern angeboten.

Preise für Motor- und Tretboote Bootsverleih Dilger: Eine Fahrt mit einem führerscheinfreien Motorboot gibt es ab 60 Euro pro Stunde (inklusive Benzin). Teurer wird es bei den führerscheinpflichtigen Motorbooten. Hier werden ausschließlich Tagescharter angeboten. Die Kosten dafür beginnen bei circa 500 Euro in der Nebensaison. In der Hauptsaison liegt der Mietpreis etwas höher. Eine halbe Stunde Tretbootfahren kostet beim Bootsverleih von Frank Dilger 20 Euro für 30 Minuten, eine Stunde kostet 30 Euro.

Bootsverleih Giess: Hier werden Fahrten mit kleineren führerscheinfreien Motorbooten ab 38 Euro pro Stunde (für zwei Personen) angeboten. Größere Motorboote mit Platz für sechs Personen gibt es für 65 Euro pro Stunde. Führerscheinpflichtige Motorboote mit 60 PS gibt es ab 180 Euro für zwei Stunden. Sechs Stunden kosten 380 Euro. Wer beim Bootsverleih Giess ein Tretboot ausleiht, zahlt für das kleinste Boot für vier Personen 16 Euro für 30 Minuten, eine Stunde kostet 22 Euro. Familie Giess verleiht außerdem SUPs. Ein Einzel-SUP kostet in der ersten Stunde 12 Euro, ein Mega-SUP für bis zu sieben Personen gibt es für 30 Euro in der ersten Stunde.

Saxdoor Bodensee Charter: Bei diesem Verleih in Überlingen gibt es ausschließlich Motorboote für maximal sechs Personen. Für einen Vormittag unter der Woche zahlt man 250 Euro, am Nachmittag 280 Euro (jeweils vier Stunden). Ein ganzer Tag kostet unter der Woche 410 Euro.

Führerscheinpflichtige Yachten besonders gefragt

Seitdem Frank Dilger seinen Bootsverleih eröffnet hat, fällt ihm die Nachfrage nach führerscheinpflichtigen Motorbooten besonders auf. Für diese Boote mit bis zu 300 PS ist ein Bodenseeschifferpatent notwendig. „Die Marktentwicklung zeigt, dass immer mehr Menschen bereit sind, sich eine Yacht zu chartern“, sagt Dilger.

Denn die Preise für neue Boote seien in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen und auch die Liegeplätze am Bodensee seien rar. „Da ist es für Viele entspannter, sich für einen Tag ein Boot zu mieten, wenn sie Lust haben, auf dem See zu sein.“

Frank Dilger betreibt seit April einen Bootsverleih an der Überlinger Seepromenade. Bei gutem Wetter ist der Verleih sieben Tage die Woche von 10 bis 22.30 Uhr geöffnet. | Bild: Mona Lippisch

Vor der Bootstour gibt es eine Einweisung

Während man für die großen Motorboote ein Bodenseeschifferpatent benötigt, können alle anderen Boote quasi „von jedermann“ ab 14 Jahren gemietet werden, erklärt Frank Dilger. Die einzigen Voraussetzungen seien zwei gesunde Füße und ein klarer Verstand.

Bevor die Besucher mit dem Boot auf den See dürfen, gibt es eine kurze Einweisung. „Wir klären über die Sicherheitsvorschriften auf dem See auf und weisen darauf hin, dass sie beim An- und Abfahren des Stegs langsam fahren sollen“, sagt Dilger.