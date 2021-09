Ilenia Lanaris Werdegang

Ilenia Lanari ist in Südtirol geboren und aufgewachsen. Durch ihre Mutter, die Kunst unterrichtet hat, kam sie früh in Kontakt mit der Malerei. Sie studierte Erwachsenenbildung in Verona und Freiburg und schloss ihr Studium mit Auszeichnung ab. In ihrem Architekturstudium in Venedig ist die Liebe zur Kunst und Design entstanden. Außerdem lebte sie eine Zeit lang in Rom. Seit 2010 ist sie mit ihrem Mann aus Meersburg verheiratet und wohnt in Oberuhldingen. In der Freien Kunstakademie hat sie ein Studium zum „Diplom der Malerei“ erfolgreich absolviert. Die Mutter hat sich mittlerweile als Künstlerin und Illustratorin selbstständig gemacht. Ihre Bilder waren im vergangenen Jahr unter anderem in der internationalen Kunstausstellung in Stein am Rhein, im „ARTe Kunstsalon“ in Konstanz und in Heiligenberg zu sehen. Außerdem wurde ein Bild für den „Kun:st Preis 2021“ in Leonberg nominiert. Im Oktober stellt Ilenia Lanari in Zürich und Anfang Dezember in den USA bei „Red Dot Miami“ im Rahmen der Miami Art Week aus. Mehr zu Ilenia Lanari: www.lanari-art.de