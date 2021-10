Überlingen vor 9 Minuten

„So toll haben wir es uns nicht vorgestellt:“ Ehrenamtliche Helfer erzählen von ihren Erlebnissen während der Landesgartenschau

Die 452 ehrenamtlichen Helfer haben viel zum Erfolg der Landesgartenschau in Überlingen beigetragen, die am 17. Oktober zu Ende geht. In einer munteren Runde erzählen sie, wie viel Spaß sie bei ihrer Arbeit hatten.