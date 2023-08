Ein Bad im See, ein Ausflug auf dem SUP, ein kühler Wein, ein leckeres Eis: Die hohen Temperaturen ließen sich am Wochenende zwischen Sipplingen und Meersburg bestens aushalten. Hier gibt es die schönsten Bilder.

Bild: Manuela Klaas

Eine Frau erfrischt sich bei Sonnenuntergang nach einem heißen Tag vor der Schilfhütte in Unteruhldingen im See.

Bild: Gerhard Plessing

Besucher haben es sich auf der Liegewiese des Westbads in Überlingen gemütlich gemacht. Teils haben sie Sonnenschirme mitgebracht. Ganz klein sind die Schwimmer im Bodensee erkennbar. Gleich nebenan ist die Bodensee-Therme. Gerhard Plessing ist Pilot und Fotograf.

Bild: Gerhard Plessing

In der Bucht an der Mainau tummeln sich die Boote. Hier gibt es Bereiche, in denen geankert werden darf. Das Anlegen an der Insel ist aber auch möglich. Die Mainau GmbH schreibt: „Ja, an den Landungsstegen 2/3 beziehungsweise 4/5 ab „P“ sofern Platz.“ Es wird darum gebeten, den Wasserstand im Blick zu behalten.

Bild: Gerhard Plessing

Diese Boote liegen in der Mainaubucht Seite an Seite.

Bild: Jürgen Gundelsweiler

Passend für das SUP wird diese Yoga-Stellung, die normalerweise auf den Ellbogen ausgeführt wird, mit Hilfe der Hände auf beiden Seiten des SUPs gemacht. Die Sportler atmen aus und heben langsam die Füße vom Board, die Knie gebeugt. Wenn sie ihr Gleichgewicht gefunden haben, können sie langsam mit dem Beinstrecken beginnen. Sie arbeiten maximal mit der Körpermitte. Wohltuender Effekt: stärkt die Körpermitte, Arme und Beine. Verbessert das Gleichgewicht, vor allem auf dem SUP. Der Kopfstand trägt den klingenden Namen Salamba Sirsasana. Aufgenommen wurde das Foto bei Sonnenuntergang vor Goldbach auf dem Überlinger See.

Bild: Manuela Klaas

Einmal im Jahr verbringen die Fastnachtsmädels aus Waldshut ein Wochenende am Bodensee. Dass sie diesmal eines der heißesten des Sommers erwischt haben, stört die lustige Truppe nicht. Ganz im Gegenteil: Mit eisgekühlten Getränken und im Schutz eines großen Sonnenschirms lässt es sich auf der Haltnau bestens aushalten, versichern sie unisono.

Bild: Gerhard Plessing

Am Sipplinger Naturbadestrand ist hier noch das ein oder andere Plätzchen frei. Die Anlage bietet kostenfreien Zugang zum Bodensee, eine große Liegewiese, einen Wasser- und Piratenspielplatz, einen Schwimmsteg, Umkleidemöglichkeiten und sanitäre Anlagen sowie einen Kiosk mit angrenzendem Gastronomiebetrieb. Beworben wird auch der besonders flache Seezugang. Hunde sind nicht gestattet.

Bild: Martina Wolters

Ein Eis schmeckt am Besten mit Blick auf den See wie hier beim Hagnauer Hafen.

Bild: Martina Wolters

Eine Frau genießt noch die letzten Sonnenstrahlen auf ihrem SUP auf dem Bodensee.

Bild: Manuela Klaas

Nach einem heißen Tag lässt sich der Sonnenuntergang über dem Untersee ganz wunderbar von der kaiserlichen Terrasse des Schlosses Arenenberg in der Schweiz aus genießen.