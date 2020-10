Überlingen Nur für Abonnenten vor 2 Stunden

So retten Zuschüsse von Bund und Land den Haushalt 2020 der Stadt

Stadtkämmerer Stefan Krause sah in der Gemeinderatssitzung wieder Licht am Ende des Tunnels: Dank Zuschüssen von Bund und Land reduziere sich der Fehlbetrag im Haushalt von 8 Millionen auf voraussichtlich 2,7 Millionen Euro. Doch Krause warnte: In den kommenden Jahren drohten noch größere Löcher. Oberbürgermeister Jan Zeitler sagte „harte Haushaltsberatungen“ voraus.