Das Grüne Klassenzimmer

Die Förderungsgesellschaft für die Baden-Württembergischen Landesgartenschauen mbH, bwgrün.de, bietet mit dem Grünen Klassenzimmer Unterricht auf der LGS in Überlingen an. Die Themen sind geeignet von der Jahrgangsstufe 1 bis 10 und die gymnasiale Oberstufe. Auch sonderpädagogische Einrichtungen, Förderschulen und integrative Schulklassen sind willkommen. Das Team aus Referenten und Fachleuten deckt ein thematisches Spektrum von Natur, Ernährung, Gesundheit oder auch Geschichte und Kultur ab. Während der ersten und der letzten Ferienwoche ist das Grüne Klassenzimmer auch für Vereine und außerschulische Institutionen buchbar. Die Teilnahme am Grünen Klassenzimmer kostet inklusive Landesgartenschaueintritt pro Schüler im Klassenverband 4,50 Euro. Das Programm ist online unter www.gruenesklassenzimmer-bwgruen.de buchbar.