Das Land Baden-Württemberg hat der Stadt Überlingen ein Ufergrundstück geschenkt, 543 Quadratmeter groß. So kam es zu diesem ungewöhnlichen Geschenk.

Ein 543 Quadratmeter großes Ufergrundstück am See südlich der Goldbacher Kapelle in Überlingen gehört nun offiziell der Stadt. Im Zuge der Planungen und Baumaßnahmen zum Uferpark der Landesgartenschau hatte sich herausgestellt, dass dieses bislang