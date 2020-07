Der virtuelle Lauf im Mai, bei dem Teilnehmer auf allen Kontinenten dabei waren, war ein Versuch, der bei den Organisatoren und Sponsoren dermaßen gut ankam, dass es noch in diesem Jahr eine Fortsetzung geben wird. Dieses Mal werden es allerdings ein Triathlon und ein Marathon sein, die für Laufinteressierte übers Internet organisiert werden.

Schwimmstrecke des Triathlons wird zur Laufstrecke

„Nach dem Lauf im Mai kam Markus Ott von der Volksbank Überlingen auf mich zu“, erzählt Markus Dufner von MCD Sportmarketing. „Wir haben dann gemeinsam ein Konzept entwickelt, wie wir zusätzliche virtuelle Läufe anbieten können.“ Dabei betont er, dass der Lake Estates Halbmarathon, der am Sonntag, 18. Oktober stattfinden soll, davon nicht berührt sei. „Außerdem wird im ersten Jahr die drei Kilometer lange Schwimmstrecke des Triathlons zur Laufstrecke“, sagt Markus Dufner.

Volksbank spendet für absolvierte Strecken

Für beide virtuellen Läufe ist die Volksbank Überlingen Hauptsponsor und spendet für jede der ersten 500 absolvierten Strecken pro Veranstaltung 10 Euro. Für jede weitere Strecke kommen noch einmal 5 Euro dazu.

Überlingen Über 500 Läufer aus 20 Nationen beim virtuellen Lake Estates Halbmarathon Das könnte Sie auch interessieren

Geld geht an Schulen für deren Digitalisierung

Das Geld soll Schulen in Markdorf, Überlingen und Stockach zugute kommen. „Damit wollen wir zum einen die Schüler animieren, auch als Gruppe bei den Läufern mitzumachen, und zum anderen die Schulen im Bereich Digitalisierung unterstützen“, sagt Markus Ott, Vorstandsmitglied der Volksbank Überlingen.

Strecken können auch unter mehreren Läufern aufgeteilt werden

Die Veranstaltungen richten sich nicht nur an ambitionierte Athleten, auch Breitensportler können mitmachen. Es gibt die Möglichkeit, die Strecken allein und an einem Tag zu laufen oder sie unter mehreren Teilnehmern aufzuteilen und an mehreren Tagen zu absolvieren. „Deshalb sind die Veranstaltungen sehr gut für Familien, Firmen und Schulklassen geeignet“, betont Markus Dufner.

Virtuelle Laufseminare in Form von Videos

Ebenfalls wieder mit dabei ist Ultra- und Bergläufer Benedikt Hoffmann. Er wird im Vorfeld über die Internetseite virtuelle Laufseminare in Form von Videos anbieten. In regelmäßigen Abständen gibt es dabei Tipps, wie man beispielsweise bei Hitze trainieren kann, ohne seinem Körper zu viel zuzumuten.