von Miriam Altmann

St. Franziskus machte es vor, St. Ulrich zieht nach: Wie der SÜDKURIER berichtete, wurde im Alten- und Pflegeheim St. Franziskus bereits im Januar das erste Mal geimpft, während bis vor ein paar Tagen noch nicht einmal ein Termin für die Erstimpfung im Haus St. Ulrich feststand. Im Februar erfolgte dann die Zweitimpfung im Haus St. Franziskus. Beide Häuser des Spital- und Spendfonds Überlingen hatten bis Mitte Januar alle erforderlichen Unterlagen bearbeitet und die Abläufe für die Impftermine vorbereitet.

Unterschiedliches Vorgehen in beiden spitälischen Häusern

Dass bei zwei Einrichtungen desselben Trägers so unterschiedlich verfahren wird, hänge mit der Anzahl der zu impfenden Personen zusammen, erklärt Robert Schwarz, Pressesprecher des Landratsamtes Bodenseekreis. Im Haus St. Franziskus wurden 42 Personen durch zwei mobile Impfteams (MIT) aus Friedrichshafen geimpft, im Haus St. Ulrich warten 140 Personen auf ihre Erstimpfung durch fünf Teams aus Tübingen. „Die MIT aus Tübingen haben größere Kapazitäten und steuern daher auch die größeren Einrichtungen an“, erläutert Schwarz.

Uhldingen-Mühlhofen Experten sind sich sicher: Corona-Impfungen haben nichts mit Todesfällen in Pflegeheim in Uhldingen-Mühlhofen zu tun Das könnte Sie auch interessieren

Es mangelt weiterhin an Impfstoff

Ein weiterer Faktor für die große zeitliche Differenz ist laut Miriam Lara Robertus, Pressesprecherin der Stadt Überlingen, die geringe Verfügbarkeit des Impfstoffs: „Aktuell wird priorisiert in den Heimen geimpft, bei denen bereits der erste Impftermin durchgeführt wurde.“ Im Haus St. Franziskus ließen sich knapp 60 Prozent der Bewohner impfen, darüber hinaus wurden knapp 30 Prozent der Angestellten geimpft. Die geringe Quote beim Personal sei darin begründet, dass bei der Anmeldung im Januar das Hauswirtschafts- und Verwaltungspersonal sowie der Hausmeister noch nicht berücksichtigt werden konnten. Diese ebenfalls impfberechtigten Personen beider Häuser werden entweder am Donnerstag oder bei einem weiteren Termin im März geimpft.

Zweiter Termin im Vianney-Hospital bereits beendet

Neben dem Alten- und Pflegeheim St. Franziskus wurden auch die Einrichtung der Linzgau-Diakonie Altenpflege und das Vianney-Hospital bereits zweimal von mobilen Impfteams besucht. Sandra Holeczek, Leiterin des Vianney-Hospitals, ist sichtlich erleichtert, dass der Termin für die Zweitimpfung bereits vor einer Woche stattfinden konnte: „Wir sind safe.“ 40 von 44 Bewohnern hätten das Impfangebot angenommen und auch bei den Angestellten sei es auf eine „gute Resonanz“ gestoßen, sagt Holeczek.

Die Lage im Bodenseekreis In 28 von 31 stationären Pflegeeinrichtungen im Bodenseekreis wurde bisher die Erstimpfung durchgeführt, in 14 bereits schon die Zweitimpfung. Laut Pressesprecher Robert Schwarz könnten bis zum Ende der ersten Märzwoche alle Einrichtungen für die Erstimpfung besucht worden sein. 1047 Bewohner erhielten die Erstimpfung, 523 bereits die Zweitimpfung. Von den Beschäftigten wurden 629 das erste Mal, 277 schon zum zweiten Mal geimpft. (Stand: 23. Februar)

Die Zweitimpfung in der Einrichtung Linzgau-Diakonie Altenpflege fand am Montag statt. Laut Pflegedienstleiterin Manuela Buschle haben sich an beiden Terminen 82 Prozent der Bewohner und 50 Prozent der Mitarbeiter impfen lassen.

Haus Rengold hat noch keine Impfbereitschaftsmeldung abgegeben

Vom Haus Rengold fehle noch die Impfbereitschaftsmeldung beim Landratsamt, doch es finde ein intensiver fachlicher Austausch statt, erklärt Schwarz. „Nach allem, was wir wissen, wird es in absehbarer Zeit in Überlingen kein Heim geben, das nicht von mobilen Impfteams besucht worden ist“, hält sich Schwarz noch bedeckt, was einen Impftermin im Haus Rengold angeht. Im Haus Rengold selbst war für eine Stellungnahme bisher niemand zu erreichen.

Einrichtung des Betreuten Wohnens, wie das Augustinum, werden in der ersten Phase noch nicht berücksichtigt. | Bild: Uwe Zucchi/dpa

Augustinum muss noch auf Impftermin warten

Wie geht es in Überlingen weiter, wenn alle fünf stationären Pflegeeinrichtungen versorgt sind? Die Senioren im Überlinger Augustinum müssen derzeit noch auf eine Impfung warten, wie Pressesprecher Matthias Steiner bedauert. Da die Residenz eine Einrichtung des Betreuten Wohnens sei, werde sie in der ersten Phase der Impfungen noch nicht berücksichtigt. „Um so schnell wie möglich Impftermine in unseren Häusern anzubieten, stehen wir aber natürlich an allen Standorten in engem Kontakt mit den Gesundheitsbehörden“, versichert Steiner. Robert Schwarz bestätigt, dass Wohngemeinschaften und Einrichtungen des Betreuten Wohnens momentan noch nicht erfasst und angefahren werden. Auf Landesebene werde allerdings intensiv darüber diskutiert, welche Einrichtungen als nächstes bedient werden können.