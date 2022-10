Für knapp zwei Stunden verdunkelte der Mond am Dienstagmittag einen Teil der Sonne in unserer Region. Das Interesse war auch in Überlingen groß. An der Sternwarte versammelten sich dafür dutzende Schaulustige.

