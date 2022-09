So einen Vorfall gab es in den Wohngruppen der Linzgau Kinder- und Jugendhilfe noch nie: Ein 17-Jähriger steht aktuell unter Verdacht wegen schwerer Brandstiftung und gefährlicher Körperverletzung. Er soll vor etwa zwei Wochen eine Matratze in seinem Zimmer in Überlingen-Deisendorf angezündet haben. Wie die Polizei berichtet, habe er außerdem einen Mitbewohner der Wohngruppe mit einer Flasche attackiert und leicht verletzt.

„Aktuell laufen die Ermittlungen“, sagt Roland Berner, Vorsitzender der Linzgau Kinder- und Jugendhilfe. Der 17-Jährige wurde nach dem Vorfall in der Psychiatrie untergebracht. Ob der junge Mann künftig wieder in die Wohngruppe integriert wird, sei noch unklar, aber aus Sicht von Berner eher unwahrscheinlich. „Da müssen wir jetzt gemeinsam mit dem Jugendamt eine Lösung finden.“

Roland Berner ist Vorsitzender der Linzgau Kinder- und Jugendhilfe. Eine Aktion wie die Brandstiftung vor zwei Jahren habe es noch nie gegeben, seitdem er 2017 in der Einrichtung angefangen habe. | Bild: Mona Lippisch

Der Vorsitzende der Einrichtung stellt sich indes die Frage, wie es überhaupt zu dem Vorfall kommen konnte. „Der junge Mann war zuvor nicht auffällig. Es ist mir ein Rätsel“, sagt Berner. Überhaupt: „Seitdem ich hier bin, seit 2017, gab es nicht eine Aktion wie diese.“

Nur manchmal gebe es kleinere „aggressive Ausbrüche“, oft in Kombination mit Sucht und Drogen oder wegen schlechter Erfahrungen aus der Vergangenheit der Kinder und Jugendliche. „Wenn solche Ausbrüche in Richtung Selbst- oder Fremdgefährdung geben, haben wir einen Notfallplan und können schnell handeln“, erklärt Berner und betont die gute Zusammenarbeit mit dem Jugendamt, dem Rettungsdienst und der Psychiatrie.

Jugendliche vorübergehend in anderen Wohngruppen

Bis die weiteren Jugendlichen aus der Wohngruppe wieder in das Brandhaus einziehen können, dauert es voraussichtlich noch einige Tage. Bis dahin muss das Gebäude zuerst wieder auf Vordermann gebracht werden. „Der Brand war zwar nicht groß, aber das Zimmer sieht verheerend aus“, berichtet Berner. „Wir reinigen das Haus einmal komplett.“

Linzgau Kinder- und Jugendhilfe Die Linzgau Kinder- und Jugendhilfe ist Mitglied im Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband. Die Einrichtung gibt es seit 1965. Dazu gehören Wohngruppen im Bodenseekreis, in Konstanz und Lindau mit 137 stationären Plätzen. In den Gruppen leben Kinder und Jugendliche, die zum Beispiel Probleme in ihrer Familie haben. Darüber hinaus gibt es Möglichkeiten zur intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuung sowie zur Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen, beispielsweise Geflüchteten. Auch die Janusz-Korczak-Schule gehört zur Einrichtung sowie einige ambulante Hilfen, etwa in Form von sozialer Gruppenarbeit, Integrationshilfen für Kinder und Jugendliche sowie präventive Angebote, beispielsweise Streetwork. Zur Person Roland Berner ist seit 2017 Vorsitzender der Linzgau Kinder- und Jugendhilfe. Der 60-Jährige liebt nach eigenen Angaben die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Er hat Erziehungswissenschaften studiert. Das Motto des Diplompädagogen: „Die jungen Menschen und ihre Familien stehen im Mittelpunkt unseres Handelns.“

Momentan sind die acht Jungen und Mädchen aus der betroffenen Gruppe in anderen Häusern der Einrichtung untergebracht. Kurzfristig sei das die beste Lösung gewesen. Doch Roland Berner weiß auch: Die neue Struktur in Kombination mit dem traumatisierenden Branderlebnis könne manch einem zu schaffen machen. „Wir sind jederzeit für die Jugendlichen da, wenn sie der Vorfall einholt und wollen schnellstmöglich wieder zurück zur alten Ordnung“, sagt er. Der normale Alltag sei es, den die jungen Menschen nach dem Brand brauchen.

Beim Spieleabend gilt während der Corona-Pandemie die Maskenpflicht. | Bild: Linzgau Kinder- und Jugendhilfe

Auch Flüchtlingswelle Thema bei Kinder- und Jugendhilfe

Bevor es zu dem Brand kam, habe sich der Alltag bei der Kinder- und Jugendhilfe nach zwei Jahren Pandemie gerade wieder etwas eingependelt, erinnert sich Roland Berner. „Corona war für uns nicht einfach. Weder für Mitarbeiter noch für die Kinder und Jugendlichen“, blickt er zurück. Eigentlich sei es an der Zeit zum Durchatmen gewesen. Dann kam der Brand.

Und davon abgesehen gibt es ein weiteres Thema, das Roland Berner beschäftigt: die Flüchtlingswelle. Aktuell sind acht unbegleitete Minderjährige in Wohngruppen im Bodenseekreis untergebracht – davon fünf aus der Ukraine. Die Anzahl wechsle fast täglich. „Wir merken, dass die hohe Zahl der Inobhutnahmen die Mitarbeiter und auch die Kinder und Jugendlichen belastet“, sagt Roland Berner. „Aber: Sie sind eben in Not und es ist unsere Aufgabe, zu helfen.“