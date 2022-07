Zahlreiche Gedenkfeiern hat die Überlingerin Daniela Einsdorf mit gestaltet und bereichert. Licht spielte dabei meist eine entscheidende Rolle. Bestes Beispiel ist ein drei Meter hoher Leuchter, den sie in Zusammenarbeit mit der Goldbacher Schlosserei Robert Walter zum fünften Jahrestag schmiedete. 72 Lichterschalen wurden damals zur Unglückszeit um 23.35 Uhr mit dem Verlesen der Namen der Opfer beim Denkmal in Brachenreuthe entzündet. Die Form des Leuchters erinnert an die sich aufwärts bewegende Spirale des Denkmals in Ufa, an der stilisierte Vögel die Verstorbenen symbolisieren.

Skulptur erinnert an getöteten Fluglotsen

Das 72. Opfer war am 24. Februar 2004 der Züricher Fluglotse Peter Nielsen geworden, der in der Nacht des Flugzeugunglückes bei Skyguide Dienst hatte. Vitali Kalojew hatte ihn für den Tod seiner Frau und seiner beiden Kinder verantwortlich gemacht, die beim Absturz ums Leben gekommen waren, und ihn getötet. Aus diesem Grund hatte Skyguide bei der Bildhauerin Daniela Einsdorf 2004 eine Skulptur in Auftrag gegeben, die mit Vertretern aus Baschkirien und Überlingen offiziell übergeben wurde und die heute in der Dübendorfer Zentrale steht.

Diese Glasplatte mit 72 goldenen Segeln, die gen Himmel streben, schuf Daniela Einsdorf für den Gedenkort der Flugsicherung Skyguide in Dübendorf. | Bild: Daniela Einsdorf

Die von zwei Steinen flankierte Glasplatte trägt viel Symbolik in sich. Fliegen können, in einen himmlischen Zustand übergehen und letztlich frei sein in einer großen Leichtigkeit, ist das Motiv der Gestaltung beschrieben. In dem transparenten farbigen Glas schweben 72 kleine goldene Segel quasi gen Himmel.