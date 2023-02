Illegalem Glücksspiel sind Polizei, Vertreter der Ordnungsämter und des Landratsamts am Mittwoch auf der Spur gewesen. Bei Kontrollen in Gaststätten registrierten sie zahlreiche Verstöße, wie die Polizei mitteilt. In Überlingen müssen die Betreiber dreier Gaststätten teils mit mehreren Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten rechnen. Einen Betreiber erwartet eine Strafanzeige.

Automaten trotz Verbot erneut gestartet

Der Wirt eines Betriebs wird für das Bußgeld, das ihm droht, wohl tief in die Tasche greifen müssen, schreibt die Polizei. Die Ermittler der Spezialeinheit Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Ravensburg untersagten dem Mann wegen mehrerer Auffälligkeiten vorübergehend den Betrieb der Glücksspielautomaten. Nur wenig später stellten die Polizisten fest, dass der Betreiber die Automaten trotz Untersagung erneut in Betrieb genommen hatte. Daher zeigten sie ihn ein weiteres Mal an.

Bodenseekreis Im Dienst trotz Bedrohung und Rassismus-Debatte? Warum junge Menschen Polizisten werden wollen Das könnte Sie auch interessieren

Unstimmigkeiten auch in Markdorfer Lokal

Auch in einem Lokal in Markdorf trafen die Ermittler auf Unstimmigkeiten am Glücksspielautomaten und zeigten sowohl den Betreiber als auch die Aufsicht an.