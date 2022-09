von Sabine Busse

Die erste Auflage eines Skatepark-Festivals, das diesen Samstag in Altbirnau stattfinden sollte, wird auf das nächste Jahr verschoben. Wie der Veranstalter Bergmann Events auf Anfrage des SÜDKURIER bestätigte, wird am Wochenende keine Veranstaltung auf dem Gelände an der Rengoldshauser Straße stattfinden.

Alle Beteiligten und Ticket-Inhaber seien schriftlich informiert worden, so Yannick Kamleiter von Bergmann Events. Das junge Konstanzer Unternehmen fungiert als Veranstalter des Electronic-Music-Festivals, das auf eine Initiative des Überlinger Jugendgemeinderats zurückgeht. Alle Käufer bekämen das Geld für bereits erworbene Tickets erstattet oder könnten diese ins nächste Jahr übertragen lassen.

Fachkräfte fehlen, Preise zu hoch

Als Grund für die Absage nennt das Unternehmen den Mangel an Fachkräften sowie gestiegene Preise. Gleichzeitig kündigen die Veranstalter für das kommende Jahr ein erweitertes Festival mit zwei Bühnen an.