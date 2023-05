Sich auf neue Begegnungen einzulassen, erfordert etwas Mut und vielleicht auch Training. Dazu hatten die Teilnehmer der Veranstaltung „Begegnung ÜBen – mit allen Sinnen“ reichlich Gelegenheit. Zum Abschluss des Projekts Heimatsinn stand ein Aktionstag im Pfarrsaal auf dem Programm. Dabei sollte noch einmal das Thema Heimat und wie man sie mit den Sinnen erfährt im Mittelpunkt stehen. Initiatorin des Projekts ist Elke Dachauer, Integrationsbeauftragte der Stadt, die bei der Durchführung von haupt- und ehrenamtlichen Akteuren des Runden Tischs für Vielfalt unterstützt wurde.

Bevor sich die Teilnehmer den vorbereiteten Workshops zuwenden, stimmt Silke Weigang auf das Thema ein. Die Referentin betreibt interkulturelles Coaching, spricht mehrere Sprachen und hat in unterschiedlichen Ländern gelebt und gearbeitet, bevor es sie nach Meersburg verschlug. „Wer die Heimat verlässt, muss improvisieren“, beginnt sie und bezieht sich damit auch auf ihre aktuelle Situation. Die Technik lässt die Rednerin im Stich und Silke Weigang muss ohne Beamer und ihre Bilder auskommen.

Auf ihre Frage, wer die längste Anreise hatte, werden zum Beispiel Vietnam und Persien genannt. Als Nächstes fordert Weigang die Zuhörer auf, sich mit dem jeweiligen Nachbarn über den persönlichen Heimatbegriff auszutauschen. Es kommt zu ersten Gesprächen und lebhaftem Austausch. „Jeder ist ein Fremder – fast überall auf der Welt. Das vergessen wir oft“, fügt die Referentin an.

Sie berichtet von eigenen Erfahrungen, zu denen auch gehörte, dass ihr nach längerer Abwesenheit plötzlich die eigene Heimat fremd war. Silke Weigang beleuchtet das Thema aus verschiedenen Blickwinkeln und bezieht das Publikum immer wieder ein. Dabei kommt es zu sehr persönlichen Schilderungen, wie der von Midia, einer Kurdin aus Syrien, die mit den Tränen ringt, als sie berichtet, dass sie ihre Eltern seit sechs Jahren nicht mehr gesehen hat, aber täglich mit der Mutter telefoniert. Flucht, Neuanfang oder die Familiengeschichte sorgen für sehr unterschiedliche Heimatdefinitionen. „Man kann mehr als eine Heimat haben“, so Weigang. Auf ihre Frage, wer von den Anwesenden gebürtiger Überlinger sei, hebt nur Ismihan Atmaca die Hand. Sie war lange Zeit Vorsitzende der Frauenabteilung des Türkischen Arbeitnehmervereins in Überlingen.

Nach dieser informativen und in vielfacher Hinsicht persönlichen Einführung verteilen sich die Teilnehmer auf die verschiedenen Workshops. Magdalena Stoll lädt zu einer Audio-Weltreise ein und präsentiert Musik, die ihr Einheimische und Migranten geschickt haben. Die Überlinger Musikerin hatte für das Projekt um Lieder gebeten, mit denen die Menschen Heimat verbinden und daraus einen Mix zusammengestellt. Musik braucht keine Sprache.

Eine Etage tiefer bieten Margarita Popov und Paulina Mena-Mendez, die aus Mexiko stammt, ein Riechlabyrinth an. In zahlreichen Gläsern stehen Zutaten bereit, mit denen in Mexiko traditionell Mole zubereitet wird. Die würzige-scharfe Paste besteht aus 75 Zutaten, darunter Zwiebeln, Knoblauch verschiedene Chili-Sorten, Schokolade, Erdnüsse, Anis oder Nelken. Mendez berichtet, dass Mole in ihrem Heimatland meist im Familienverbund für besondere Anlässe hergestellt wird und es viele individuelle Rezepte gibt.

Eine vierte Gruppe tastet sich langsam um das Münster. Theaterpädagogin Elinor Bender hat den Teilnehmern die Augen verbunden und leitet sie an, sich auf die Eindrücke einzulassen und mal ihren Handflächen die Orientierung zu überlassen. Dabei kommt es zum anregenden Austausch untereinander, da die meisten ihre neuen Erfahrungen mitteilen möchten.

Schließlich kommt der Geschmackssinn an die Reihe. Der Gang zum Buffet wird von allen gerne angetreten und das Essen mit lebhaften Gesprächen verknüpft. Mittlerweile hat jeder viel zu berichten.

Zum krönenden Abschluss des Begegnungstages bittet Sönke Specht zum Volkstanz. Beim internationalen Kreistanz geht es im wahrsten Sinne des Wortes noch einmal rund. In ausgelassener Stimmung kommen die Teilnehmer regelrecht ins Schwitzen. „Das war ein schöner Abschluss für einen ereignisreichen Tag!“, lautet das Fazit von Veranstalterin Elke Dachauer.