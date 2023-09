Überlingen vor 3 Stunden

Sie trotzen der Wegwerfgesellschaft: So funktioniert das Repair-Café Nußdorf

Oft sind es nur kleine Defekte, die ein Radiogerät, einen Toaster oder Heizlüfter lahmlegen. Gemeinsam mit seinen Mitstreitern setzt Günter Neuberg instand, was sonst im Müll landen würde. Was treibt den Ingenieur an?