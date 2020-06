von Antonia Kitt

Er brauchte ein Kostüm für einen Faschingsball, sie arbeitete im Münchner Kaufhaus Hertie und half bei der Beschaffung einer passenden Verkleidung. Und weil er ihr gefiel, begleitete sie den als Feuerwehrmann ausstaffierten jungen Mann als Blumenmädchen im Kimono zum Ball. Drei Jahre später, am 16. Juni 1955, traten sie vor den Traualtar.

„Man muss sich vertragen und achten“

Heute sind Ingeborg und Hans Oppelt 86 und 96 Jahre alt und seit 65 Jahren glücklich verheiratet. Am 16. Juni feierten sie eiserne Hochzeit. Was ist das Geheimnis einer ebenso langen wie harmonischen Ehe? „Man muss sich vertragen und achten“, sagt Hans Oppelt, „und nicht gleich sagen, ich lass mich scheiden,“ fügt Ingeborg Oppelt hinzu.

Die Familie von Ingeborg Oppelt wurde 1947 aus Japan ausgewiesen

Ingeborg Oppelt 1937 in Japan: Hier wuchs sie auf und verbrachte ihre Jugend, weil ihr Vater für einen deutschen Patentanwalt in Japan arbeitete. | Bild: privat

Als das junge Paar an Fasching 1953 unbeschwert zum Tanzen ging, hatten beide schon einschneidende Erlebnisse in ihren Lebensläufen zu bewältigen gehabt. Ingeborg Oppelt war in Japan aufgewachsen. Ihr Vater arbeitete dort bei einem deutschen Patentanwalt, den er in der Kriegsgefangenschaft kennengelernt hatte. 1947 wurden jedoch alle Deutschen aus Japan ausgewiesen und die Familie stand in München vor einem Neuanfang.

Hans Oppelt kam in amerikanische Gefangenschaft

Hans Oppelt wurde gegen Ende des Zweiten Weltkriegs bei der Luftwaffe als Fluglehrer eingesetzt. Er geriet in amerikanische Gefangenschaft, konnte aber bald schon sein Ingenieurstudium beginnen. „Da hat er sich durchgehungert“, erzählt Ingeborg Oppelt, „50 Mark im Monat mussten reichen. Er war so dünn.“

Überlingen Rauschende Hochzeitsfeier im „Himmel“: Vor 65 Jahren gaben sich Evelyn und Gerhard Eyrich das Ja-Wort Das könnte Sie auch interessieren

Diese Erfahrungen bewirkten wohl, dass die Oppelts sich in ihrer Ehe nicht nur selbst gegenseitig Respekt und Achtsamkeit schenkten, sondern auch mit Toleranz und sozialem Engagement ihr Familienleben gestalteten.

1956 zog das Paar nach Überlingen, wo Hans Oppelt beim Bodenseewerk arbeitete

1956 bekam Hans Oppelt eine Stelle beim Bodenseewerk und zog mit seiner Frau nach Überlingen. Die Kinder Johanna, Michael und Andreas kamen zur Welt. Selbst noch mit der Kindererziehung beschäftigt, erfuhr Ingeborg von einem Fall schwerster Kindesmisshandlung in der Umgebung.

Am 16. Juni 1955 gaben sich Ingeborg und Hans Oppelt das Ja-Wort. | Bild: privat

Ehepaar engagiert sich 50 Jahre im Kinderschutzbund

Sofort beschloss sie, gemeinsam mit ihrem Mann aktiv zu werden und dem Kinderschutzbund beizutreten. Ab 1965 war das Ehepaar hier 50 Jahre lang engagiert und kümmerte sich unermüdlich um Kinder und Familien in Not.

Verbunden auch in der Liebe zur japanischen Kultur

Ein weiteres starkes Band des Paars ist die Liebe zur japanischen Kultur. Dreimal reisten sie in das Land, in dem Ingeborg Oppelt ihre Kindheit und Jugend verbracht hatte. Immer wieder hatten sie japanische Gäste bei sich im Haus und Ingeborg Oppelt besuchte Japanisch-Kurse, um vor allem die Schrift zu lernen. „Die Sprache hatte ich ja noch ganz gut im Ohr“, erzählt sie.

„Meine Memoiren habe ich schon geschrieben, damit unsere Kinder und Enkel einmal nachlesen können, was alles war.“ Ingeborg Oppelt

So war und ist das Haus der Oppelts auf dem Burgberg ein Ort der Weltoffenheit und der Begegnung für Freunde und Schützlinge und natürlich auch für die drei Kinder und deren Partner, für die sechs Enkel und bald acht Urenkel. „Gesundheitlich lässt sich noch alles händeln“, freut sich Hans Oppelt. Und seine Frau setzt hinzu: „Meine Memoiren habe ich schon geschrieben, damit unsere Kinder und Enkel einmal nachlesen können, was alles war.“