Für den „Paukenschlag“, wie es Jan Zeitler nennt, sorgt zu Beginn der Verkündung der Wahlergebnisse zum dritten Jugendgemeinderat ein Teil des Bühnenaufbaus. Gerade, als der Oberbürgermeister mit der Glocke die Sitzung im historischen Ratssaal eröffnen möchte, rauscht die Deko mit Getöse zu Boden. Damit ist bei den Zuschauern, zu denen einige Gemeinderäte sowie der Landtagsabgeordnete Klaus Hoher gehören, das Eis gebrochen.

Für die 15 Kandidaten hält sich die Anspannung noch ein bisschen. Zeitler macht aus seiner Erleichterung, dass es im zweiten Anlauf geklappt hat, einen neuen Jugendgemeinderat zu wählen, kein Geheimnis. Kurz spricht er die Aussetzung des Termins im vergangenen Herbst an, nachdem sich nur drei Kandidaten gemeldet hatten.

Die Verkündigung der Wahlergebnisse wird von den Kandidaten im Ratssaal mit Spannung erwartet. | Bild: Sabine Busse

15-jährige Clara Wolks ist Stimmenkönigin

Der neue Jugendgemeinderat (JGR) ist sehr jung und vor allem weiblich. Vier der Gewählten haben mit 13 Jahren das Mindestalter für einen Sitz im Gremium. Acht von den elf jungen Räten sind Mädchen. Über den Titel Stimmenkönigin kann sich Clara Wolks freuen. Die 15-jährige Gymnasiastin erhielt rund 16 Prozent der Stimmen. Mit Vanessa Schnell zieht die einzige Kandidatin ins Gremium ein, die sich zur Wiederwahl beworben hat. Sie ist mit 19 Jahren die älteste Jugendgemeinderätin und besucht die Marie-Curie-Schule.

Der Jugendgemeinderat Das sind die neuen Jugendräte: Clara Wolks, 15 Jahre, Gymnasium Überlingen; Maximilian Matern, 16 Jahre, Gymnasium Überlingen; Anna Stepper, 18 Jahre, Constantin-Vanotti-Schule; Vanessa Schnell, 19 Jahre, Marie-Curie Schule; Estella Tischer, 16 Jahre, Gymnasium Überlingen; Lukeria Kaykow, 15 Jahre, Freie Waldorfschule; Julian Waibel, 13 Jahre, Realschule; Hamza Omairat, 13 Jahre, Realschule; Ella Feger, 14 Jahre, Freie Waldorfschule; Maren Straub, 13 Jahre, Realschule Stockach; Lotte Fischer, 13 Jahre, Gymnasium Überlingen. Die konstituierende Sitzung des Jugendgemeinderates, bei der die alten Mitglieder verabschiedet und die neuen vereidigt werden, findet am Dienstag, 18. April, 17 Uhr im Rathaussaal statt. Eine JugendApp steht unter dem Namen Üb Youth in den Appstores zum Download bereit.

Wahlbeteiligung nur bei 7,6 Prozent

Eine Zahl, die bei der Präsentation nicht genannt wird, ist die Wahlbeteiligung. Sie liegt mit 7,63 Prozent auf einem erschreckend niedrigen Niveau. Bei der vergangenen Wahl zum Jugendgemeinderat im Jahr 2020 nannte Jan Zeitler die damalige Wahlbeteiligung von 57 Prozent „zufriedenstellend, aber auch verbesserungsfähig“.

Zwei Jahre zuvor gaben 53,5 Prozent der Berechtigten ihre Stimme ab. Während sich Stimmenkönigin Ina Holzer 2020 über 1589 Kreuzchen freuen konnte, reichten in diesem Jahr 247 für den Titel. Mit ein Grund für die geringe Wahlbeteiligung könnte die neue Erfassung der auswärtigen Schüler sein. Die mussten sich erstmals in ein Register eintragen, um an die Wahlunterlagen zu kommen.

Wahlparty findet in der Freien Kunstakademie statt

Nachdem die frisch gewählten Räte ihre Wahl angenommen haben, gratuliert ihnen Klaus Hoher. Der Landtagsabgeordnete der FDP freue sich „über das Engagement und Interesse der Jugend“. Er betont: „Ihr seid die Zukunft.“ Die Wahlparty im Anschluss findet in der Freien Kunstakademie statt, wo bereits Snacks und Getränke warten.

OB Jan Zeitler eröffnet zusammen mit Nadine Behr die Party in der Freien Kunstakademie. Die neue Mitarbeiterin des Jugendreferats wird als Ansprechpartnerin des Jugendgemeinderats fungieren. | Bild: Sabine Busse

Auf der Bühne legt DJ Bass-T auf. Die Party wird vor allem von den Kandidaten, teils mit Eltern, und einigen Gemeinderäten angenommen. Clara Wolks kann es kaum glauben, dass sie die meisten Stimmen erhielt. „Damit habe ich nicht gerechnet“, freut sich die Schülerin und räumt ein, kaum Werbung gemacht zu haben.

Bass-T und die Rapper Royal33 und Destino sorgen für Live-Musik. | Bild: Sabine Busse

Als erstes Projekt möchte sie gerne eine Second-Hand-Börse für Jugendliche ins Leben rufen. „Alte Sachen sollten nicht weggeschmissen, sondern wieder genutzt werden“, so die Meinung der 15-Jährigen. Auf die Frage, warum zur Party nicht mehr Jugendliche gekommen sind, sagt sie: 15 Uhr sei keine gute Party-Zeit. Außerdem sei der Termin bei vielen nicht bekannt gewesen.