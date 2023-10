Es war ein kurioses Bild am Samstagmittag. Der Nebel hatte sich gerade verzogen, die Sonne kam heraus und im Osthafen herrschte Aufbruchstimmung. Auf der Terrasse des Vereinslokals saßen einige Bundesliga-Segler und warteten auf das Startsignal, um aufs Wasser zu gehen. Die Blicke gingen immer wieder zum Mast, an dem die Fahne ganz oben recht schlaff herunterhing. Auf dem Parkplatz war sogar eine Dartscheibe aufgebaut, an denen sich einige Akteure vergnügten. Um kurz nach 14 Uhr kam dann endlich das Signal, es konnte losgehen.

Heimspiel für die Gastgeber aus Überlingen

Die Segel-Bundesliga war mit dem vorletzten Spieltag der Saison bereits ab Freitag zu Gast beim Segel- und Motorboot Club Überlingen (SMCÜ). Und der Verein zeigte sich als sehr guter Gastgeber. Aber nicht nur das: Am Freitag war sogar der Vereinsnachwuchs mit auf dem Wasser. Auf einem Boot verfolgten sie das Geschehen und feuerten die Gastgeber natürlich auch lautstark mit an. Auch vom benachbarten Bodensee Yacht-Club (BYCÜ) waren Segelboote mit auf dem Wasser, auf denen die Bundesliga-Segler angefeuert wurden.

„Es war fantastisch, im eigenen Club zu segeln. Wir bedanken uns bei dem ganzen Verein für das tolle Event, sind sehr glücklich über unsere Leistung und stolz auf unseren SMCÜ“, sagte der SMCÜ-Steuermann Steffen Heßberger nach dem Event. „Der ganze Verein war in den Spieltag involviert, von den Opti-Kids beim Anfeuern auf dem Wasser bis zu allen Mitgliedern und Sponsoren, die uns immer den Rücken stärken.“

Das Team des Bodensee Yacht Clubs Überlingen beim Spieltag der Segel-Bundesliga in Überlingen (von links): Matthias Steidle, Laura Weegen, Gustavo Melcher und Steuermann Jonathan Steidle. | Bild: Jäckle, Reiner

Gute Ergebnisse für Segler

Aber auch sportlich lief es für die Überlinger Segler nicht schlecht. Wohingegen der SMCÜ seinen dritten Platz in der Gesamttabelle verteidigen konnte, schaffte es der BYCÜ, sich in der Gesamtabrechnung bei noch einem ausstehenden Spieltag bis auf Platz sieben vorzuschieben. Und für beide Mannschaften war sogar noch mehr drin. Doch am Ende konnten beide Mannschaften mit dem Ergebnis leben. „Es war ein megacooles Event bei uns vor der Haustüre“, war auch der BYCÜ-Steuermann Jonathan Steidle voll des Lobes.

Bodensee Bye-bye Benzin! Dieses Motorboot fährt nur mit Sonnenkraft Das könnte Sie auch interessieren

Bis zum Sonnenuntergang auf dem See

Auch die Verantwortlichen von der Segel-Bundesliga fanden für die Gastgeber lobende Worte: „Wir konnten uns voll auf die Erfahrung der ‚Locals‘ verlassen, die ihren See ganz genau kennen“, sagt Anke Nowak, Geschäftsführerin der Segel-Bundesliga. „So wussten wir immer, wann der Wind wieder einsetzen wird, und hatten phasenweise bis zu zehn Knoten auf dem Regattakurs. Die Thermik kam aber immer erst am frühen Nachmittag, wenn sich auch der Nebel verzogen hatte, sodass wir an zwei Tagen bis zum Sonnenuntergang auf dem Wasser waren.“

Die Segel-Bundesliga zu Gast in Überlingen Video: Jäckle, Reiner

Ein ganzer Verein brennt für die Segel-Bundesliga

Außerdem war auch Anke Nowak von dem rund 300 Mitglieder starken Überlinger Verein angetan, wie er die 18 Teams aus der ersten Segel-Bundesliga empfing und mit welch großer Herzlichkeit, Leidenschaft und Kreativität einige Vereinskameraden ihre Mannschaft unterstützten. „Vor allem die Opti-Kids des SMCÜ waren beeindruckend, wie sie auf dem Wasser ihr Team lautstark mit Vuvuzelas und Rufen angefeuert haben“, so die Geschäftsführerin. „Es war toll, zu sehen, wie ein ganzer Verein für die Segel-Bundesliga und die eigene Mannschaft brennt. Auf dem Wasser und an Land war der SMCÜ wieder einmal ein hervorragender Partner für ein erstklassiges Liga-Event.“