Viele Überlingen wünschen sich, dass das Flair der Veranstaltungen am See auch nach der Landesgartenschau anhalten möge. Sie möchten die Seebühne daher gern als dauerhafte Veranstaltungsfläche behalten. Doch geht das? Oberbürgermeister Jan Zeitler sprach dies beim Besuch des Regierungspräsidenten Klaus Tappeser an.

Die Stadt ist besonders stolz auf das, was von der Landesgartenschau auf Dauer in Überlingen bleiben wird. Das sind insbesondere der neue Uferpark am Stadteingang West, der erstmals öffentliche Rosenobelgarten und die Menzingergärten mitten in der