Sebastian Dierig hat viele dunkle Seiten des Lebens kennengelernt, aber er hat nie aufgegeben. Er kam 1990 in Stuttgart mit einem Herzfehler und dem sogenannten Goldenhar-Syndrom zur Welt: Seine rechte Gesichtshälfte war nicht richtig ausgebildet und sein Rückgrat war verkrümmt. Die Ärzte mussten ihn mehrmals operieren, dreimal am Herzen, zwei Gesichtsoperationen, eine Augenoperation. „Ich bin krumm und blau auf die Welt gekommen“, hat er einmal gesagt, aber der stürmische Verlauf seines Lebens habe ihn dafür prädestiniert, „andere Menschen aus dem Dunkel zu holen.“

In der Schule blieb er Außenseiter

Behinderungen prägten die Kindheit von Sebastian Dierig. Er konnte nicht so laufen und toben wie die anderen und trotz aller Integrationsbemühungen im Kindergarten und in der Schule blieb er ein Außenseiter. Er fühlte sich oft einsam und war nach eigenen Worten „immer der Besondere“. Nach einer Ausbildung zum technischen Zeichner für Maschinen- und Anlagetechnik arbeitete er als Assistent in der Geschäftsleitung des Unternehmens seines Vaters.

Sebastian Dierig setzte sich auch für einen leistungsfähigen Bahnhof in Überlingen ein, in dem Wissen, dass die Bahn zu einem für Behinderte besonders wichtigen Verkehrsmittel zählt. | Bild: Stefan Hilser

Schon als junger Mensch dachte Sebastian Dierig viel nach. Früh war ihm dabei klar geworden, dass er „als Mensch mit Behinderungen (…) nach seiner eigenen Lebensweise leben muss“, aber auch für andere etwas tun kann. Er entwickelte seine Vision für „Menschen, die in Überlingen wohnen und eine Behinderung haben. Sie sollen souverän leben und agieren können.“ Aus diesem Impuls heraus richtete Sebastian Dierig eine initiative Bewerbung als Behindertenbeauftragter an die Stadt Überlingen.

Im Jahr 2017 wurde Sebastian Dierig vom Gemeinderat der Stadt in das Ehrenamt berufen. Fortan zeigte er sich als hartnäckiger Verfechter der Interessen von Menschen mit Behinderungen, was ihm schnell das Urteil von OB Jan Zeitler eintrug, „hartnäckig“ und „bärenstark“ zu sein.

Sebastian Dierig war 2016 vom Überlinger Gemeinderat zum ersten ehrenamtlichen Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderung in der Stadt gewählt worden. Im Bild überreicht er im Juni 2016 die Bodensee-Deklaration der Selbstvertreter an Landrat Lothar Wölfle. | Bild: Hanspeter Walter

Er forderte für Behinderte auch politische Teilhabe

Sebastian Dierig war nicht nur zur Stelle, wenn es um baurechtliche Belange ging, ihn interessierten alle Fragen, die der Inklusion von Menschen mit Behinderungen in Überlingen dienten. „Menschen mit Behinderungen sollen vom Rand der Gesellschaft in deren Mitte kommen“, war sein Credo, dass er ebenso auf Frage der Mobilität wie der Kultur aber auch der politischen Teilhabe bezog. Im Sommer 2019 musste er am eigenen Leib erfahren, dass es in Deutschland eine Unterversorgung von Erwachsenen mit angeborenen Herzfehlern gibt. Sofort machte er auch dieses Thema öffentlich.

Sebastian Dierig hat in seinem Leben viele Kämpfe für sich und andere ausgefochten, doch den letzten konnte er nicht gewinnen. 30-jährig ist er am 29. März gestorben.