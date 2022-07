Überlingen – 375 Jahre alt ist die Schwerttanzkompanie Überlingen. Aus diesem Anlass richtet der Verein, der zurzeit 42 Mitglieder zählt, vom 24. bis 27. Juni das erste internationale Schwerttanztreffen in Überlingen aus. An verschiedenen Plätzen in der Stadt werden am morgigen Sonntag, 26. Juni, ab 12 Uhr Gruppen aus Kroatien, England, Italien, Belgien und Deutschland ihre traditionellen Tänze aufführen. Zuvor findet um 10.30 Uhr ein Festgottesdienst im Nikolaus-Münster statt. Das Jubiläum wird an diesem Wochenende nachgefeiert, weil es im Vorjahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich war.

Nach dem Gottesdienst wird Eric Hueber, Erster Platzmeister der Schwerttanzkompanie, Oberbürgermeister Jan Zeitler um die Erlaubnis für die Aufführung der Tänze auf der Hofstatt bitten. Die Überlinger Schwerttänzer eröffnen dann den Festtag mit dem traditionellen Schwerttanz und den Maidlinstänzen. Es folgen die Tänze der anderen Gruppen. Während die Gruppe aus England auf der Hofstatt tanzt, zieht die Schwerttanzkompanie weiter und führt ihren Schwerttanz auf dem Münsterplatz auf. Fortlaufend werden alle Gruppen ihre Tänze auf der Hofstatt, dem Münster- und dem Olberplatz präsentieren. Der Festtag wird mit dem Tanz der Frommerner Volkstanzgruppe aus Balingen auf dem Olberplatz beendet.

Kennen- und schätzen gelernt haben die Überlinger die anderen teilnehmenden Vereine bei verschiedenen Schwerttanztreffen in Europa. „Die Zuschauer bekommen eine bunte Vielfalt zu sehen an Tänzen – von akrobatisch bis militärisch, an begleitender Musik, traditionellen Kostümen und an Schabernack“, erläutert Eric Hueber. „Denn bei den meisten Gruppen spielt der Narr eine besondere Rolle.“

Zur Geschichte

Bei der Schwerttanzkompanie handelt es sich um einen Brauchtumsverein, der seine Wurzeln in der Fastnacht hat. Die erste urkundliche Erwähnung geht auf ein Ratsprotokoll der Stadt Überlingen vom

8. Februar 1646 zurück, seitdem ist der Schwerttanz in Überlingen nahezu lückenlos dokumentiert – wohl einmalig in ganz Europa. Im Laufe des 19. Jahrhunderts löste sich der Brauch von den närrischen Tagen und wird heute nur noch zu ganz besonderen Anlässen und im Anschluss an die zweite Schwedenprozession am zweiten Sonntag im Juli aufgeführt.

Der Brauch des Schwerttanzes ist Hueber zufolge weltweit anzutreffen. Alle Gruppen hätten eine lange Tradition und seien aus unterschiedlichen geschichtlichen Ereignissen heraus entstanden. Dass ein Schwerttanz aufgeführt wird, habe unterschiedliche Ursachen: „Einige Gruppen verabschieden den Winter und begrüßen den Frühling, einige feiern symbolisch die Aufnahme junger Männer in den Kreis der Erwachsenen und andere wie Überlingen und Fenestrelle haben ihre speziellen Festtage“, informiert Eric Hueber. Mit dabei sind am Wochenende „The North British Sword Dancers“ aus Preston in England, „Bal da Sabre“ aus Fenestrelle in Italien, „Speelschaar Ossaart“ aus Sint-Niklaas in Belgien, die Schwerttanzgruppe Insel Lastovo aus Kroatien und die Frommerner Volkstanzgruppe aus Balingen.

Das Programm

Samstag, 25. Juni

9.30 Uhr: Empfang

im Museumsgarten (intern)

im Museumsgarten (intern) 11 Uhr: Schifffahrt

ab Landungsplatz (intern)

ab Landungsplatz (intern) Ab 14 Uhr: Stadtführungen oder Besichtigung Aufkircher Tor

18 Uhr: Fest-Abend am

St. Johann-Turm (intern)

Sonntag, 26. Juni

9.30 Uhr: Aufstellung am

Aufkircher Tor

Aufkircher Tor 10.30 Uhr: Festgottesdienst im Nikolaus-Münster

Ab 12 Uhr: Schwerttanz-Aufführungen auf der Hofstatt, dem Münsterplatz und dem Olberplatz

Bewirtung auf der Hofstatt und auf dem Münsterplatz durch Überlinger Vereine

Montag, 27. Juni

Abreise der Gruppen

Weitere Informationen:

http://www.schwerttanz-ueberlingen.de