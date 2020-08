Überlingen vor 2 Stunden

Schon wieder macht sich ein Farbschmierer am Pflanzenhaus zu schaffen

Ein Unbekannter hat am vergangenen Freitagmorgen in der Zeit von 1.30 Uhr bis 8 Uhr ein Pflanzenhaus auf dem Gelände der Landesgartenschau großflächig mit Farbe verschmiert. Bereits im Juni wurde bei so einer Tat Schaden angerichtet. Nun werden Zeugen gesucht.