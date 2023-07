„Das ist ein Spaß-Wettkampf“, betont Nico Herrmann. Beim zweiten Vertical Kid‘s Cup gehe es nicht um Punkte für landesweite Wertungen, so der Betriebsleiter des Kletter- und Boulderzentrums des Deutschen Alpenvereins (DAV) weiter, sondern um die Freude am Klettern. „Die meisten Kinder und Jugendlichen kommen aus Überlingen. Es sind aber unter anderem auch welche aus den DAV-Sektionen Friedrichshafen oder Ravensburg dabei. Wir haben alle eingeladen“, sagt Nico Herrmann. Gekommen sind 72 Teilnehmer zwischen sechs und 16 Jahren, die aufgeteilt in vier Jahrgangsklassen ihre Kletterkünste in lockerer Atmosphäre ausprobieren können.

Die Bereiche vor den Routen sind abgetrennt, der Boden gepolstert. Zum Teil kommt noch eine dicke Matte zusätzlich zum Einsatz. | Bild: Sabine Busse

Geklettert wird ohne Seil in Absprunghöhe

Wie das aussieht, wird zwei Etagen höher in der rappelvollen Boulderhalle deutlich. Der Bereich vor den 22 für den Wettbewerb konzipierten Routen ist durch Seile auf dem Boden abgesperrt. Auf den Wegen dazwischen drängen sich die jungen Kletterer, Eltern und Begleiter sowie die Schiedsrichter. Die sind am DAV-T-Shirt und dem Klemmbrett in der Hand zu erkennen. Beim Bouldern wird ohne Seil in Absprunghöhe geklettert, daher ist der komplette Boden weich gepolstert. Vor einigen Routen liegen zusätzlich dicke Riesenkissen, die Stürze abfedern können.

Bei einigen Routen müssen die Kletterer mit Schwung die Beine auf den nächsten Tritt bringen. | Bild: Sabine Busse

Farben der Griffe sorgen für Orientierung

Die Kinder und Jugendlichen haben alle einen Laufzettel mit den Routen dabei, die für ihre Altersstufe gedacht sind. Die Farben der Griffe und die Nummern bei jedem Einstieg sorgen für Orientierung. Wer eine Route beim ersten Versuch schafft, bekommt die höchste Punktzahl, für den zweiten gibt es etwas weniger und danach kann so oft versucht werden, wie die Kraft reicht. In welcher Reihenfolge sie ihr Pensum absolvieren ist ihnen überlassen. An einigen Stationen bilden sich kleine Schlangen, die kniffligen Passagen für die Älteren sind weniger gefragt.

Bouldern lernen beim DAV Aktuell hat die DAV-Sektion Überlingen 22 Gruppen, in denen 175 Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 16 Jahre einmal in der Woche in der Boulderhalle trainieren. Dafür zahlen DAV-Mitglieder nur den Halleneintritt. Für Einsteiger und Neugierige gibt es zusätzlich das Schnupperbouldern ab sechs Jahre. In eineinhalb Stunden geben die Trainer den Teilnehmern eine spielerischen Einblick, wie Bouldern, also das Klettern ohne Seil in Absprunghöhe über dicken Matten, funktioniert und worauf es ankommt. Informationen gibt es auf der Internetseite des Kletter- und Boulderzentrums Überlingen.

Wenn sich die ganz Jungen an einen Aufstieg machen, stehen die Eltern meist dicht dabei, manche geben Tipps. „Ja, du schaffst das!“, ist mehrfach zu hören, während sich ein junger Kletterer langsam in die Höhe arbeitet. Manchmal gibt es Applaus, wenn der Nachwuchs es bis ganz nach oben geschafft hat.

Beim Kletterwettbewerb für Kinder und Jugendliche trauten sich schon die Jüngsten in beachtliche Höhen. Hier passt der Schiedsrichter auf, dass nichts schief geht. | Bild: Sabine Busse

Nur beide Hände an der obersten Stufe gelten als Erfolg

Manche Kinder scheinen wie Geckos an der Wand zu kleben, andere schwingen mutig die Beine, um die nächste Stufe zu erreichen, während sie sich an winzige Griffe klammern. Als erfolgreich absolviert gilt eine Route nur, wenn mit beiden Händen die oberste Stufe erreicht wird.

Wanda übt jede Woche in der Gruppe

Das hat Wanda eben geschafft und strahlt entsprechend stolz. Sie ist sieben Jahre alt und hat bereits im Vorjahr am ersten Vertical Kid‘s Cup teilgenommen. Sie übt jede Woche in einer Gruppe in der Boulderhalle. „Klettern macht Spaß, mit und ohne Wettbewerb“, sagt sie. Nach kurzem Überlegen fügt sie noch an: „Beim Wettbewerb ist es cooler, weil wir dann auch Getränke kaufen.“ Das mache ihre Mama sonst eher selten.

Das Kletter- und Boulderzentrum „Volksbank Vertical“ der Sektion Überlingen des Deutschen Alpenvereins (DAV) ist seit November 2021 geöffnet. Es steht in der Nähe des Schulcampus. | Bild: Holger Kleinstück

Routen für Kinder sind alle „neu geschraubt“

Für Hanne Brüche, Sportliche Leiterin der Kletterhalle, ist das heute der krönende Abschluss einer Zeit der Vorbereitungen, die Anfang des Jahres mit der Planung losging. „Die Routen für die Kinder haben wir alle neu geschraubt“, berichtet sie. Damit meint sie das Anbringen der Griffe, die es in unterschiedlichen Farben, Größen und Materialien gibt. Mit entsprechenden Vorkenntnissen oder einer Schulung lassen sich so Kletterrouten für diverse Leistungslevel konzipieren.

Beim Kletterwettbewerb für Kinder und Jugendliche trauten sich schon die Jüngsten in beachtliche Höhen. Hier passt der Schiedsrichter auf, dass nichts schief geht. | Bild: Sabine Busse

Viele ehrenamtliche Helfer unterstützten die Vorbereitungen und Umsetzung des Turniers, berichtet Hanne Brüche. Das fängt beim Kuchenbacken fürs Buffet an und reicht über die Vorbereitung der Halle bis zum Einsatz als Schiedsrichter an den 22 Routen. „Wir haben aus den Erfahrungen des ersten Kid‘s Cup im letzten Jahr gelernt und einige Verbesserungen vorgenommen.“

Zu diesen Verbesserungen gehöre beispielsweise, dass schwere und leichte Routen immer abwechselnd angelegt wurden, um das Geschehen an der Wand zu entzerren. Außerdem können an der Tombola nach der Siegerehrung nicht mehr die bereits ausgezeichneten drei Besten eines Jahrgangs teilnehmen. Im letzten Jahr hatten ausgerechnet die das meiste Losglück. So bleibt es für alle spannend bis zum Schluss und alle haben eine Chance auf einen Gewinn.