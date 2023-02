Eine 83-jährige Frau aus dem Raum Überlingen ist am Dienstagnachmittag Opfer eines Telefonbetrugs geworden und hat Wertsachen an einen Unbekannten übergeben. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.

Demnach hätten Betrüger ihr in einem Telefonat gesagt, dass ihre Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem eine Person ums Leben gekommen sei. Die Seniorin müsse nun einen fünfstelligen Geldbetrag als Lösegeld bezahlen, damit ihre Tochter nicht inhaftiert wird, so die Betrüger laut Polizeibericht.

Bei der Übergabe wird sie misstrauisch

Laut Polizeibericht hätten die Betrüger die Frau dazu gebracht, Luxus-Uhren und Schmuck in Taschen zu packen und diese an einem Treffpunkt im Grethaldenweg an einen fremden Mann zu übergeben. Erst nachdem sie den Schmuck an den Mann aushändigte, wurde sie misstrauisch.

Die Kriminalpolizei Friedrichshafen ermittelt nun wegen des Betrugs und bittet um Hinweise. Personen, die gegen 17 Uhr insbesondere im Bereich des Grethaldenwegs, des Burgbergrings oder der Langgasse auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufmerksam geworden sind, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07541 7010 an die Polizei zu wenden.

Polizei sucht nach diesem Mann

Die Polizei beschreibt den Abholer als etwa 1,65 Meter groß, rund 30 bis 40 Jahre alt und schmächtig. Er soll kurze, blonde Haare und ein mitteleuropäisches Erscheinungsbild haben. Der Mann soll eine graue Jacke getragen haben. Die Wertsachen wurden in einer schwarzen Reisetasche und einem schwarzen Trolley übergeben, so die Polizei.

Bodenseekreis Vorsicht! So wollen Betrüger an Ihr Geld kommen Das könnte Sie auch interessieren

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut vor dieser bereits hinlänglich bekannten Betrugsmasche. Die Täter versuchen, ihre Opfer unter Druck zu setzen und so zur Zahlung oder der Übergabe eines hohen Geldbetrags oder von Wertsachen zu bewegen.