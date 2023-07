Salem – Es ist zweifellos das Top-Ereignis im Salemer Veranstaltungsprogramm: Das Schlossseefest, das zum 43. Mal von Freitag bis Sonntag, 28. bis 30. Juli, am Schlosssee in Mimmenhausen gefeiert wird. Außerdem gibt’s noch einen Familientag am Montag, 31. Juli ab 14 Uhr. Das Mega-Gartenfest in einzigartiger Atmosphäre lockt in jedem Jahr tausende von Besuchern an, vorausgesetzt, das Wetter spielt mit. Initiiert wird das Fest von fünf Vereinen: Den Salemer Musikvereinen Beuren, Mimmenhausen, Neufrach und Weildorf sowie der Harmonie Lippertsreute, aber auch andere Vereine wirken noch mit. Das Mega-Gartenfest war erstmals 1980 zur Eröffnung des rekultivierten Kiesabbaugebietes als Bade- und Freizeitgelände veranstaltet worden.

Sternmarsch zur Eröffnung

Der Start erfolgt am heutigen Freitag um 18 Uhr, wenn die fünf Musikvereine in einem großen Sternmarsch zur Haupttribüne marschieren, wo sie einen imposanten Gesamtchor mit über 300 Musikanten bilden und den Schlossseefest-Marsch „Salemonia” zum Besten geben. Dieses beeindruckende Bild bildet die perfekte Kulisse für den Fassanstich, den Bürgermeister Manfred Härle übernimmt. In der Musikpause nach diesem Anstich folgt der Kinder-Fassanstich mit kostenloser Verteilung von Limonade an Kinder. Diesen werden Inga und Janne Lenski aus Mimmenhausen vornehmen. Nach Showtänzen mit der Tanzgarde Weildorf bietet ab 19.15 Uhr die Musikkapelle OB8Blech aus der Region Schwäbische Alb Rock ‚n’ Blasmusik, ehe die fünfköpfige Band Lay Out ab 22.30 Uhr gefühlvolle Balladen, Soul sowie Rhythm & Blues spielt.

Am Samstag geht es auf dem Festgelände ab 17 Uhr weiter, der Eintritt beträgt 8 Euro. Zunächst spielt ab 18 Uhr der Musikverein Herdwangen auf, dann gibt es ab 19 Uhr erstmals eine Kinderdisco. Anschließend stehen Showtänze mit dance & fit an, bevor um 21 Uhr die zehn „Partyböcke“ aus dem Allgäu mit einer Mischung aus Musik, Action, Animation und Show für Partyekstase von Anfang bis Ende sorgen wollen – ohne das Publikum auch nur einmal durchatmen zu lassen. Auf der Newcomer-Bühne sorgt währenddessen DJ Sound für schmissige Töne.

Spektakuläres Feuerwerk

Der Höhepunkt am Samstagabend ist zweifelsohne das große Klangfeuerwerk, das Jahr für Jahr mehrere tausend Gäste nach Salem lockt und dieses Jahr den Titel „Geboren um zu leben“ trägt. Gezündet wird das spektakulär inszenierte Feuerwerk gegen 22.45 Uhr. Auch in diesem Jahr werden wieder Sonderbuslinien eingerichtet Die Rückfahrten erfolgen zwischen 23.30 Uhr und 2 Uhr. Die Fahrpreise betragen auf allen Linien und Zustiegen 2 Euro, Kinder bis zwölf Jahre zahlen 1 Euro. Weitere Ermäßigungen gibt es nicht, andere Fahrausweise werden nicht berücksichtigt.

Am Sonntag erfolgt Wiesenbewirtung ab 10 Uhr, es gibt einen Kinderflohmarkt, Spiele-Parcours und Vergnügungspark. Zum Frühschoppen spielen ab 10.30 Uhr die „Original Stehgreifler“. Und am Montag ist ab 14 Uhr Familiennachmittag beim Vergnügungspark mit ermäßigten Preisen.