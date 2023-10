Kloster und Schlösser schließen nicht komplett

Die reguläre Saison in Kloster und Schloss Salem dauert noch bis 1. November. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Samstag von 9.30 bis 18 Uhr sowie am Sonntag und Feiertag von 10.30 bis 18 Uhr. Vom 2. November bis 24. März 2024 sind die Innenräume bis auf die Führung sonntags geschlossen. Das Klostermuseum öffnet in diesem Zeitraum samstags, sonntags und feiertags von 11 bis 16.30 Uhr. Zu den Staatlichen Schlössern gehören auch das Neue Schloss und das Fürstenhäusle in Meersburg. Im Schloss ist ein Rundgang derzeit noch von Montag bis Sonntag sowie an Feiertagen von 9.30 bis 18 Uhr möglich. Am 4. November ist um 13 Uhr Schluss. Vom 6. November bis 24. März gelten eingeschränkte Öffnungszeiten: samstags, sonntags und feiertags von 12 bis 17 Uhr. Das Fürstenhäusle ist noch bis 5. November zugänglich, bleibt dann aber bis ins Frühjahr komplett geschlossen. Achtung: An den Weihnachtsfeiertagen können die Monumente geschlossen sein. www.schloesser-und-gaerten.de