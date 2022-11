„Endlich wieder eine fast normale Eisbahn ohne Zäune, ohne Corona-Einschränkungen, aber eigentlich doch ganz anders.“ Mit diesen Worten beschreibt Betreiber Reinhard A. Weigelt die Eisbahn „ÜB on Ice“ auf dem Überlinger Landungsplatz, die am Freitag – ohne offizielle Eröffnung – startet. Bis zum 8. Januar können Schlittschuhbegeisterte hier ihre Runden drehen.

Das Schlittschuhvergnügen ist dieses Jahr erstmals nicht auf Eis, sondern auf Synthetikplatten möglich. „Ein Versuch, aber ich bin überzeugt, dass das die Zukunft für die Eisbahn sein wird“, sagt Weigelt. Man sehe kaum einen Unterschied, wenn man nicht genau hinschaue, sagt der Überlinger Veranstalter über den neuen Belag, der in diesem Jahr und vermutlich auch in den kommenden Jahren das Eis ersetzt.

In Kürze wird die Eisbahn auf dem Landungsplatz, wie hier im vergangenen Jahr, wieder voller Schlittschuhläufer sein – allerdings auf Synthetikplatten, auf denen für Kinder nach wie vor gilt Handschuhpflicht gilt. | Bild: Holger Kleinstück

„Es ist natürlich wesentlich einfacher, was das Aufbauen und die Wartung betrifft“, erklärt Weigelt. Zudem werde jede Menge Strom gespart. „Mir war klar, dass auch wir was fürs Klima tun müssen.“ Allerdings: Das, was Weigelt an der einen Stelle an Strom spart, muss er an anderer Stelle mehr an Miete für die neue Bahn bezahlen.

ÜB on Ice Öffnungszeiten und Preise Die Eisbahn auf dem Überlinger Landungsplatz ist vom 11. November bis 8. Januar geöffnet. Bis 22. Dezember können Besucher von 13.30 bis 20 Uhr Schlittschuh laufen, ab 23. Dezember von 11.15 bis 20 Uhr (Heiligabend bis 15.30 Uhr). Die jeweils zweistündigen Eislaufblöcke starten um 11.15 Uhr, 13.30 Uhr, 15.45 Uhr und 18 Uhr. Der Eintritt je Block beläuft sich für Kinder auf 3,50 Euro, für Erwachsene auf 6,50 Euro. Während des Eisstockschießens vom 7. bis 16. Dezember entfällt der letzte Block. Freies Eistockschießen ist ab 27. Dezember werktags ab 20.15 Uhr buchbar. Die Leihgebühr für Schlittschuhe beträgt für Kinder 3,50 Euro, für Erwachsene 4,50 Euro, das Schleifen der Schlittschuhe kostet 1 Euro. Pinguin oder Bobby kosten für 30 Minuten 1 Euro. Eisstockschießen und Schulklassen Anmeldungen für das freie Eisstockschießen, das Eisstocktraining und für Schulklassen unter Telefon 0 1 52/37 28 72 19. Anmeldungen für das Eisstockschießen per Mail an uebonice.eisstockschiessen@gmail.com unter Angabe des Mannschaftsnamens, der teilnehmenden Organisation oder Firma, Kontaktperson und Telefonnummer.

Kinder sind für Weigelt wichtig

Große und führende Eisbahnen in Deutschland seien bereits auf die Kunststoffeis-Technologie umgestiegen, teilweise würden Rollschuhbahnen angeboten, weiß der Überlinger. „Das aber wollte ich nicht, ich wollte die Eisbahn erhalten“, bekräftigt Weigelt. „Und ich wollte es nicht so machen wie Friedrichshafen, die nur Eisstockschießen für Erwachsene ausrichten.“

Die Stadtmeisterschaften im Eisstockschießen finden vom 7. bis 16. Dezember statt. Robin Schefe hat zum Testen schon mal einen Eisstock in die Hand genommen. | Bild: Holger Kleinstück

Der Betreiber ruft in Erinnerung, dass man die Überlinger Eisbahn ursprünglich als Winterattraktion für Kinder ins Leben gerufen habe. „Und das soll auch so bleiben“, betont er. Weigelt tritt Irritationen entgegen, als dass man nur mit geliehenen Schlittschuhen auf den Synthetikplatten laufen dürfe. „Nein, jeder kann mit seinen eigenen Schlittschuhen fahren.“ Da diese auf den Platten schneller stumpf würden, wird es vor Ort eine Schlittschuhschleifmaschine geben.

Keine Blockhütte an der Eisbahn

Einen weiteren Umbruch erfährt die Schlittschuhbahn in diesem Jahr dadurch, dass erstmals Hardy Wanke mit seiner Blockhütte nicht mehr dabei ist. „Aus Altersgründen. Er möchte etwas kürzertreten“, beschreibt Weigelt. Im kommenden Jahr werde es wieder eine Hütte geben, „in der ein oder anderen Form“.

Nichtsdestotrotz legen ab dem zweiten Wochenende DJs flotte Musik auf, außerdem soll es Livemusik geben und die ein oder anderen Überraschungen – die aber noch nicht sicher planbar seien. „Was wir aber auf jeden Fall wieder haben, sind die Stadtmeisterschaften im Eisstockschießen vom 7. bis 16. Dezember“, kündigt Weigelt an. Erste Anmeldungen seien bereits eingetroffen.

Pinguin oder Bobby kosten für 30 Minuten Ausleihe 1 Euro. | Bild: Holger Kleinstück

Eintritt für Kinder dieses Jahr teurer

Neu: Täglich – außer an Sonntagen – ist ab 20 Uhr freies Eisstockschießen für Gruppen möglich. Vormittags können Schulklassen die Eisbahn nutzen, wie bereits in den vergangenen Jahren. Weigelt bittet hier um zügige Anmeldung. Erstmals nach 14 Jahren erhöht der Betreiber dieses Jahr den Eintrittspreis für Kinder um einen Euro.

Sie steht wieder: Die Eisbahn „ÜB on Ice“ ist auf dem Überlinger Landungsplatz aufgebaut, am Freitag öffnet sie. | Bild: Holger Kleinstück

„Es ließ sich wirklich nicht mehr halten“, sagt Weigelt und verweist unter anderem auf die gestiegenen Personalkosten. Obwohl es in der Schlittschuhhalle infolge des fehlenden Eises wärmer als bisher sein wird – und das trotz Verzicht auf Heizpilze und Wärmelampen – bleibt die Handschuhpflicht für Kinder bestehen, um möglichen Verletzungen vorzubeugen.