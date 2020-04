von Sabine Busse

Im Dezember 2019 waren die 21 Bäume an der Verbindungsstraße von der L 200 nach Andelshofen gepflanzt worden. „Bäume verbinden“ haben der Verein und das Grünflächenamt der Stadt ihre gemeinsame Aktion genannt. Nachdem Bäume in Überlingen im Vorfeld der Landesgartenschau die Menschen gespalten hätten, so Lothar Stolba, sollen sie nun für eine räumliche und menschliche Verbindung stehen. Die Finanzierung der Aktion wurde durch Spenden ermöglicht. Die Anschaffungs- und Pflegekosten für eine Linde betragen 500 Euro. Als Wertschätzung für das Engagement wurden die Namen der Spender auf Schildern an den Bäumen befestigt.

Überlingen Eine Lindenstraße führt nach Andelshofen: 21 Linden verschiedener Art werden in Überlingen gepflanzt Das könnte Sie auch interessieren

Schilder abgerissen, verschmutzt oder anderweitig beschädigt

Um das Wachstum der Pflanzen nicht zu beeinträchtigen, hatten die Fachleute dünne Spiralfedern zur Befestigung ausgewählt. „Teilweise wurden die Schilder von Unbekannten abgerissen, verdreht oder anderweitig beschädigt. Fünf Schilder sind nicht mehr auffindbar, die restlichen verkratzt oder zumindest verschmutzt“, schreibt die Pressestelle auf unsere Anfrage. Die fehlenden und beschädigten Schilder seien mittlerweile neu hergestellt und die verschmutzten gereinigt worden. Im Laufe dieser Woche sollen alle 19 Schilder wieder angebracht werden. Noch werden die jungen Linden durch Pfähle gestützt, die nun auch für die Befestigung der Tafeln genutzt werden.

Der Name des Spenders war vor dem Akt von Vandalismus auf einem Schild an jedem Baum zu lesen. Bald sollen neue Tafeln angebracht werden. | Bild: Lothar Stolba

Wer könnte für diese Zerstörung verantwortlich sein?

Lothar Stolba ist ratlos, wer für diese Zerstörung verantwortlich sein könnte. Bisher hätten sie keine negativen Reaktionen auf die Aktion erhalten oder kritische Kommentare. Sein Sohn sei als erster auf den Vandalismus aufmerksam geworden. Der junge Familienvater hatte nach der Geburt seines ersten Kindes selbst einen Baum gesponsert. „Das ist jetzt so eine Art Stammbaum für uns“, freut sich Stolba. Daher macht ihn der Frevel, wie er es nennt, auch persönlich betroffen.

Die Idee, die Ortsteile Überlingens mit Alleen zu verbinden, lässt sich nicht überall umsetzen, da nicht alle Grundstückseigentümer wie in Andelshofen die Pflanzungen unterstützen.