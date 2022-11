Leider zögern immer noch viele Betroffene, wenn es darum geht, die nötigen Schritte aus der Schwerhörigkeit zu gehen und wieder in ein erfülltes und aktives Leben zurückzukehren. In jeder Situation „voll dabei“ zu sein – in der Familie, unter Freunden, im Beruf oder im Verein: Mit modernen Hörgeräten ist dies problemlos möglich.

Wer sich diesbezüglich bestens auskennt, das sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von „Hörtec – Hörsysteme GmbH“. Gründer Markus Ilesic ist bereits seit 1997 in der Hörgerätebranche tätig; im Oktober 2008 eröffnete er sein erstes inhabergeführtes Fachgeschäft für Hörsysteme in Markdorf, 2017 in Friedrichshafen und ein Jahr später in Überlingen im Ärztehaus, Maurus-Betz-Straße 2. Hier kümmern sich der Hörgeräteakustikmeister Axel Isenmann und Hörakustikmeisterin Carolin Schindler um die Kunden. Vor zwei Jahren erhielt Isenmann die Auszeichnung „Silberner Meisterbrief“ von der Handwerkskammer ausgehändigt. „Mein Beruf macht mir genauso viel Spaß wie am ersten Tag“, sagt Isenmann.

Viele Parkplätze

In Überlingen stehen zahlreiche Parkplätze zur Verfügung, das Geschäft ist außerdem leicht mittels zwei Buslinien zu erreichen. Darüber hinaus ist die Filiale barrierefrei. Für diejenigen, die nicht ganz so mobil sind, werden auch Hausbesuche angeboten. Zertifiziert ist das Unternehmen für alle Krankenkassen. Von Vorteil ist, dass sich direkt nebenan eine HNO-Praxis mit drei Ärzten befindet.

Lange Beratung unentbehrlich

Einen großen Wert legt Axel Isenmann auf eine effektive Beratung. „Eine professionelle Beratung dauert rund 90 Minuten“, erläutert er. Mittels einer Ton- oder Sprachaudiometrie ermittelt er das noch vorhandene Hörvermögen des Kunden in verschiedenen Frequenzbereichen, sprich, das persönliche Hörvermögen wird mit professioneller Messtechnik präzise bestimmt. Anschließend informiert er, welche Hörlösungen infrage kommen und wählt gemeinsam mit dem Kunden das individuelle optimale Hörsystem aus. Ein großer Service ist, dass Kunden genügend Zeit haben, unterschiedliche Hörsysteme kostenfrei und nacheinander zu Hause zu testen, um zu gewährleisten, die jeweiligen Unterschiede festzustellen und sich sicher für das individuell beste System entscheiden zu können. Denn welches Hörgerät am besten passt, hängt von einigen Faktoren ab: Zum einen von der Art und der Stärke der Schwerhörigkeit, zum anderen auch von der individuellen Lebens- und Arbeitssituation. „Häufig spielt auch die Technik-Affinität, der Beitrag durch die Krankenkasse und natürlich der persönliche Tragekomfort eine entscheidende Rolle beim Kauf eines Hörgeräts“, heißt es auf der Homepage.

Hörgeräte-Vergleich wichtig

Unterschiedlich ist auch die Technik der Hörgeräte, da sie sich meistens in den angebotenen Zusatzfunktionen unterscheiden. So können moderne Hörgeräte beispielsweise direkt mit dem Smartphone, mit Fernsehen oder Audio-Gerät verbunden werden. Auch die Wahl der Stromversorgung sollte berücksichtigt werden: Es gibt Modelle mit Hörgerätebatterien, die jeweils gewechselt werden müssen, und Modelle mit wiederaufladbaren Akkus. Ein Hörgeräte-Vergleich lohnt sich also auf jeden Fall. Auch nach dem Kauf des Hörsystems bleiben die Hörtec-Mitarbeiter Ansprechpartner für gutes Hören. „Wir stehen mit kostenfreien Serviceleistungen wie Wartung des Hörsystems, Reinigung oder Nachjustierung zur Seite“, so Isenmann.

Wie wichtig gutes Hören dank hochentwickelter Hörsystemlösungen ist, fasst der Filialleiter zusammen: „Menschen mit Hörminderung genießen mit modernen Hörgeräten wieder mehr Lebensfreude, Lebensstil und Lebensqualität. Die verlorene Welt des Klangs kann wieder neu erlebt werden.“

Auf der Homepage können Termine online gebucht werden. Unter der Rubrik Höranalyse bietet das Unternehmen einen Kurzhörtest an.

http://www.hoertec-hoersysteme.de