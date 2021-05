Überlingen Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Rund 4000 Besucher genießen am ersten Wochenende die neu eröffnete Landesgartenschau in Überlingen

Mancher passionierte Mai-Ausflügler mag etwas gehadert haben mit dem Wetter am Tag der Arbeit. Doch für das Team der Landesgartenschau in Überlingen war es bei näherer Betrachtung geradezu perfekt. Am ersten Wochenende war auf dem Gelände zwar ein steter Besucherstrom zu beobachten, doch eine Sturmflut an Gästen blieb aus. So konnte sich das Organisationsteam gut „warmlaufen“.