Am Sonntag könnte es Ärger von Mama geben. Und zwar für diejenigen, die sie vergessen. An diesem Tag gibt es Blumen, Pralinen oder etwas Selbstgebasteltes.

In vielen Familien ist der Ehrentag wichtig: Vor 100 Jahren wurde er erstmals in Deutschland gefeiert. Anfangs sollte er auf Probleme von Frauen aufmerksam machen, heute ist für viele zum Anstoß von Konsum geworden. Ursprünglich geht der Tag auch auf die Rolle der Mutter als Hausfrau zurück. Einige fordern daher, dass er abgeschafft wird. Aber was denken die Menschen aus der Region darüber?

„Ich hoffe, ich werde nicht beschenkt“

Die Überlingerin Beatrix Störmer findet den Tag als Wertschätzung von Müttern und ihrer unbezahlten Arbeit im Haushalt angebracht. „Noch immer leisten die meisten Mütter deutlich mehr Care-Arbeit im Haushalt und in der Erziehung“, sagt die 73-Jährige. „Ich finde gut, dass darauf am Muttertag aufmerksam gemacht wird.“

Beatrix Störmer | Bild: Cian Hartung

Dennoch sei er ihrer Meinung nach zu einem Geschenktag verkommen, ähnlich wie Weihnachten. „Ich finde es schlimm, dass sich Leute genötigt fühlen, etwas zu verschenken.“

Ursprung des Muttertags Der Muttertag hat seinen Ursprung in der US-amerikanischen Frauenbewegung und wurde dort 1914 erstmals gefeiert. Im Jahr 1923 kam dieser Brauch nach Deutschland und hat sich bis heute gehalten. Die Geschichte des Muttertags hat aber auch seine unrühmlichen Seiten. Während des Nationalsozialismus instrumentalisierten die Nazis den Tag und verliehen Müttern das bronzene, silberne und goldene Ehrenkreuze für besondere Gebärleistungen. Heute schenken viele Söhne, Töchter oder Partner den Müttern beispielsweise Blumen, Schokolade oder verbringen gemeinsame Zeit.

Vielmehr sollte die Rolle der Mütter das ganze Jahr über gefeiert werden, findet sie. Störmer möchte am Sonntag allerdings keine Blumen oder andere Geschenke erhalten. „Ich hoffe, ich werde nicht beschenkt.“

Kein Muttertag? Nein, das dann auch nicht

Eli Bantle findet auch, dass Mütter an diesem Tag die Anerkennung erfahren sollten. Was sie am Sonntag von ihren Kindern bekommen werde – dazu lasse sie sich überraschen, sagt sie. Aber eine Ende des Muttertags? „Nein“, sagt sie. „Ich finde, es soll ihn weiterhin geben.“

Eli Bantle | Bild: Cian Hartung

„Man kann vieles hinterfragen, muss aber auch nicht alles verändern“, sagt sie. „Diskriminiert fühle ich mich durch den Muttertag und seine Geschichte nicht. Ich bin gern Mutter und werde an dem Tag auch gern beschenkt.“

Ritual auf dem absteigenden Ast

Auch Silvia Stumpf aus Ludwigsburg möchte am Muttertag keine Blumen bekommen. Stattdessen freut sie sich über gemeinsame Zeit mit ihren Söhnen. „Das kann beispielsweise ein Ausflug oder ein Wochenende mit meinen Söhnen sein.“ Sie findet, dass der Tag weiterhin zeitgemäß ist.

Silvia Stumpf | Bild: Cian Hartung

Ihr Mann Uwe Stumpf ist der Meinung, dass dieses Ritual auf dem absteigenden Ast sei. „Früher ist das Ritual ausgeprägter gewesen“, sagt der 63-Jährige. Er glaubt sogar, dass in kommenden Generationen an diesem Tag weniger geschenkt werden könnte.

Uwe Stumpf | Bild: Cian Hartung

Wertschätzung das ganze Jahr

Susanne Göde erzählt, dass ihre 91-jährige Mutter sehr viel Wert auf den Muttertag lege: „Für sie ist das sehr wichtig, Blumen gehören da auf jeden Fall dazu.“

Susanne Göde (61) | Bild: Eike Kirchmaier

Von ihren zwei Kindern wünscht sie sich jedoch nichts und hat das auch ausdrücklich gesagt. Wertschätzung soll nicht von einem einzigen Tag abhängig sein.

Elterntag? „Das ist eine gute Alternative“

Auch Ellen Rother aus Markdorf findet einen speziellen Tag im Jahr komisch: „Wenn mir eine Person wichtig ist, dann kann ich dies das ganze Jahr über zum Ausdruck bringen“, sagt die 83-Jährige.

Ellen Rother (83) aus Markdorf | Bild: Eike Kirchmaier

Geschenke von ihren Kindern bekomme sie das ganze Jahr über, zum Beispiel, wenn es ihr mal nicht gut gehe. Ein einziger Tag wirke eher wie eine Verpflichtung, da komme kein wirkliches Gefühl von Nähe auf. Die Idee eines gemeinsamen Elterntages findet die 83-Jährige gut: „Für gleichgeschlechtliche Paare wäre das eine gute Alternative.“

Muttertag besser als Vatertag

Andrej Melansek stammt aus Slowenien. Dort habe der Muttertag keine große Bedeutung. „Wir feiern am 8. März den Internationalen Frauentag, da gibt es Blumen für die Mütter“, erzählt er.

Andrej Melansek (64) aus Tuttlingen | Bild: Eike Kirchmaier

Muttertag finde er eine gute Idee, so können die Mütter wertgeschätzt werden. Der Vatertag werde eher von Jugendlichen zum Alkoholkonsum genutzt, sagt der 64-Jährige lachend. Die Mutter sei ein wichtiger Bezugspunkt, er findet den Muttertag aber eine schöne Tradition.