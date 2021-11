Überlingen vor 3 Stunden

Rollstuhlfahrerin wird von Busfahrer stehen gelassen. Das hat für ihn Folgen

Amrei Isenberg, Rollstuhlfahrerin aus Überlingen, ist zum wiederholten Mal von einem Busfahrer stehen gelassen worden. Der Vorfall passierte am Landungsplatz in Überlingen. Die Bahn AG entschuldigte sich und geht disziplinarisch gegen den Mann vor, der die Rollstuhlfahrerin auch wüst beleidigt haben soll. Die an MS erkrankte Physiotherapeutin fährt mittlerweile lieber auf der Konstanzer Seite Bus, dort mache sie keine so schlechten Erfahrungen.