von Lothar Fritz

Das seltene Jubiläum der Eisernen Hochzeit feierte das Ehepaar Rita und Horst Börner Corona-bedingt nur im kleinen Kreis der Familie. Sie sind beide in guter körperlicher Verfassung. Im Alter von über 90 Jahren sind sie an den aktuellen Ereignissen in der Stadt und im Land interessiert. Sie fühlten sich geehrt, dass Oberbürgermeister Jan Zeitler ihnen persönlich zum „außergewöhnlichen Ehejubiläum“ gratulierte und die Urkunde mit den Glückwünschen des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann überbrachte.

In einem Rückblick auf ihre Lebensjahre hatten sie als Zeugen des vergangenen Jahrhunderts viel zu erzählen. Horst Börner wurde am 1. September 1927 in dem Ort Krempe in Holstein geboren. Seine Familie zog 1938 nach Bühl in Baden um, wo er bis 1943 die Oberschule besuchte und er dann mit der ganzen Schulklasse von 16-Jährigen als Luftwaffenhelfer eingezogen wurde. Es folgte die Ausbildung zum Fallschirmjäger mit Einsatz in Holland.

Heimkehr nach drei Jahren Gefangenschaft

Im April 1945 geriet er in kanadische Gefangenschaft, danach wurde er in England interniert. Erst nach drei Jahren Gefangenschaft konnte er heimkehren, für ihn „eine verlorene Jugendzeit“. Im zivilen Leben absolvierte er die Höhere Handelsschule in Bühl und fand am 1. September 1949 eine Anstellung in Überlingen bei der Firma Graf mit einer Ausbildung zum Großhandelskaufmann.

Von da an ging es stetig aufwärts, da er in Erich Graf einen Chef hatte, der ebenfalls aus der Gefangenschaft zurückgekehrt war und mit Elan den Betrieb aufbauen wollte. Horst Börner stieg bis zum Geschäftsführer der Firma Graf auf. Am 1. September 1992 trat er in den Ruhestand. „Die Firma war Mittelpunkt meines Lebens geworden. 42 Jahre hatte ich mein Bestes gegeben, war nie unzufrieden und hatte ein sehr gutes Verhältnis zu allen Mitarbeitern“, sagt er rückblickend.

Seine Frau Rita ist Jahrgang 1929 und ging in Oberuhldingen zur Schule. Nach dem Pflichtjahr erhielt sie eine Anstellung bei der Druckerei August Feyel. Kennengelernt hat sich das Paar bei Postgängen, wobei er sie öfters auf dem Gepäckträger seines Fahrrads mitnahm. „Mir hat es gefallen“, erinnert sie sich.

Beide Jubilare haben ein besonderes Hobby. Sie fahren gerne mit dem Auto, um auch im hohen Alter mobil zu bleiben. Außerdem sind sie Kunstliebhaber, die ihr Wohnzimmer mit Gemälden, Fotografien, einer Puppensammlung und Kunstfiguren ausgestattet haben. Zur Feier der Eisernen Hochzeit kam Tochter Micaela mit ihrem Mann Nicola Catalano, die beide politisch im Europarat in Straßburg tätig sind.