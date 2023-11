„Aktuell ist schon vieles geregelt“, sagt Stefan Wunder. Allerdings brauche es fünf Jahre, bis zwei Schulen komplett zusammengewachsen seien, fügt der Leiter der neuen Marie-Curie-Schule hinzu. Im November 2021 hatte der Kreistag im Rahmen der Schulentwicklung die Zusammenlegung der auf die Ausbildung in technischen Berufen spezialisierten Jörg-Zürn-Gewerbeschule und der Justus-von-Liebig-Schule mit ihrem Schwerpunkt im Bereich Ernährung, Erziehung und Pflege beschlossen.

Die Symbole auf der Uhr deuten noch auf die Fächer hin, die hier früher ausschließlich unterrichtet wurden. Zur Marie-Curie-Schule gehört nun auch die Bereiche Ernährung und Pflege. Dieses Gebäude beherbergte früher die Jörg-Zürn-Gewerbeschule mit dem Technischen Gymnasium. | Bild: Sabine Busse

Zum Schuljahr 2022 starteten die beiden benachbarten Bildungseinrichtungen als Marie-Curie-Schule. Mittlerweile läuft das zweite Schuljahr nach der Fusionierung. Stefan Wunder zieht mit zwei Kollegen ein erstes Resümee. „Das erste Jahr war geprägt von viel Kennenlernen und Aufeinanderzugehen. Wir sind jetzt 100 Kollegen“, so der Rektor.

1000 Schüler wählten bereits eine SMV

„Letztes Jahr im September herrschte eine große Emotionalität“, erinnert sich Dorothee Marckmann-Bauer. „Mittlerweile hat sich der Blick nach vorne gerichtet.“ Die Leiterin der neuen Abteilung Pflege sowie VAB (Vorbereitung Arbeit und Beruf) freut sich über die große Bereitschaft der Kollegen, sich für die Schule zu engagieren. Mit der Personalratswahl stehe ein nächster Schritt in Sachen Zusammenwachsen an. Die Schülermitverwaltung (SMV) wurde bereits aus der kompletten Schülerschaft von 1000 Jugendlichen gewählt.

Diese neue Größe habe einige Vorteile, erläutert Stefan Wunder. Dem beruflichen Gymnasium helfen mehr Züge bei der Kursbildung und auch das zweijährige Berufskolleg profitiere. Dafür gebe es bei spezialisierten Ausbildungsgängen, wie der Pflege, weniger Synergien.

Beim voneinander lernen gibt es auch Konflikte

„Es waren sehr unterschiedliche Schulen mit verschiedenen Schwerpunkten, was sich auch in der Mentalität widerspiegelt“, beschreibt es Samuel Dekempe. Als Fachlehrer für Religion und Deutsch war vorher an beiden Schulen tätig und schätzt es, jetzt zu einem gemeinsamen Kollegium zu gehören mit einheitlicher Planung. „Kollegen, die aus dem Handwerk kommen, haben manchmal einen anderen Angang als die aus dem sozialen Bereich. Man kann auf pädagogischer Ebene viel von einander lernen“, sagt Dekempe. Und räumt ein, dass es dabei bisweilen auch Konflikte gebe.

Der Schriftzug „Justus-von-Liebig-Schule“ ist verschwunden. Die Gebäude auf dem Gelände sind nun einen Schule. | Bild: Sabine Busse

Für die Schüler sehen die Pädagogen vor allem Vorteile in der Fusion. Bei den Infotagen tritt die Schule nun mit einem vielfältigen Angebot auf. „Wir sind viel breiter aufgestellt und bieten fast für jeden etwas. Das Angebot reicht von Technik über Biotechnik bis zum Handwerk und zum Thema Gesundheit“, erläutert Dorothee Marckmann-Bauer. Dazu sei die Ausbildung durchlässiger geworden, wenn sich Schüler umorientieren möchten.

Stefan Wunder freut sich, dass sich auch Schülerschaft auf dem Pausenhof mehr mischt. „Man merkt bei den Schülern eine Art Aufbruchstimmung“, fügt Samuel Dekempe hinzu. Das läge auch an der neuen positiven Außendarstellung. Zum Start bekam die Marie-Curie-Schule einen komplett neuen Web-Auftritt, ein eigenes Logo und Werbematerial. Das kam bei den Jugendlichen gut an. Auch wenn es anfangs Verwechslungen gab. Samuel Dekempe stellte seinen Schülern am ersten Tag nach der Fusion das neue Logo vor. „Das ist ja das von Pepsi!“, kam eine spontane Reaktion.

Die Übersichtstafel hilft bei der Orientierung auf dem Schulcampus. | Bild: Sabine Busse

Raumbedarf als dringendstes Problem

Auf die Frage, in welchen Bereichen es nach der Fusionierung noch nicht so gut läuft, antwortet Stefan Wunder prompt: „Wir haben einen klaren Raumbedarf!“ Wie und wann bauliche Veränderungen vorgenommen werden könnten, ist ungewiss. Für die Gebäude ist der Bodenseekreis als Schulträger zuständig. „Man kann den Mangel nun lediglich etwas besser verwalten“, fügt Wunder schmunzelnd hinzu. Ziel sei es, den kompletten Unterricht am Standort anzubieten. Zurzeit finden Kurse im Rahmen der Pflegeausbildung in angemieteten Nebengebäuden von Schloss Rauenstein statt.

Ganz akut macht sich das fehlende gemeinsame Lehrerzimmer bemerkbar. Die Pausen verbringt das Kollegium immer noch getrennt. Dazu gibt es keinen ausreichend großen Raum für eine Gesamtlehrerkonferenz. Zurzeit finden die Treffen mal beengt im Musiksaal und mal online statt.

Noch ein Problem: Fachkräftemangel Das Thema Fachkräftemangel ist für die Marie-Curie-Schule in zweifacher Hinsicht relevant. Stefan Wunder berichtet, dass immer mehr Betriebe auf sie zukommen, Praktika anbieten und aktiv Azubis suchen. Gleichzeitig hat die Schule Probleme, neue Lehrer zu finden. Aktuell wird ein Elektriker mit Meisterbrief gesucht, der das Fach hier unterrichtet. Nur so könnten sie wiederum Nachwuchskräfte ausbilden, schildert Wunder das Dilemma.

Vor der Kfz-Werkstatt stehen interessante Übungsobjekte. Nach einer Kreistagsentscheidung wird hier nur noch das erste Jahr der Mechatroniker-Lehre unterrichtet. | Bild: Sabine Busse

Kritik an Kreistagsentscheid zur Kfz-Ausbildung

„Die Entscheidung, dass die Kfz-Ausbildung nur noch im ersten Jahr hier stattfindet und die Azubis dann nach Friedrichshafen fahren müssen, schwächt die Betriebe vor Ort, die dringend Fachkräfte brauchen“, stellt Samuel Dekempe fest. Der Kreistag hatte beschlossen, dass nur die Berufsfachschule Kfz und damit das erste Ausbildungsjahr an der Marie-Curie-Schule bleibt. Der Rest der Mechatroniker-Ausbildung findet an dem neuen Kompetenzzentrum Kfz/Mobilität an der Claude-Dornier-Schule statt. Stefan Wunder bedauert diese Entscheidung ebenfalls und weist auf die voll eingerichtete Werkstatt mit mittlerweile zwei Elektrofahrzeugen zu Unterrichtszwecken hin. Auch der zwischenzeitlich in Aussicht gestellte Ausbildungsgang zum Zweiradmechaniker wird nicht kommen.