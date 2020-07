Überlingen vor 3 Stunden

Reiter stürzt und verletzt sich schwer, weil er keinen Helm trug

Ein 67-jähriger Reiter aus Rheinland-Pfalz ritt am Freitag, gegen 18.50 Uhr, mit seinem Pferd auf einem Feldweg in der Nähe von Überlingen-Nesselwangen in Richtung Überlingen-Hödingen. Auf dem Weg kam es aus bisher unbekannten Gründen zu dem folgenschweren Sturz.