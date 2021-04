Hinsichtlich des Warensortiments gelte ein Erlass des Bundesministeriums für Arbeit, dass ein relevanter Anteil mehr als 50 Prozent betragen müsse. Da Überlingen diese Quote für Reisebedarf per Satzung ohnehin schon auf 30 Prozent gesenkt habe, um eine Öffnung zu rechtfertigen, halte die Behörde eine weitere Reduzierung für ausgeschlossen. Zeitler sagte dazu: „Ich glaube, wir sollten uns da ruhig verhalten.“

Zwar könnten in einem „dringenden öffentlichen Interesse“ befristete Ausnahmen bewilligt werden. Die angestrebte generelle Öffnung des Überlinger Einzelhandels an Sonntagen während der Saison zur „Förderung der Wirtschaftlichkeit für die Stadt, des Einzelhandels und der Gastronomie“ falle jedoch nicht darunter. Schon gar nicht sei das Ziel einer Belebung der Innenstadt in diesem Interesse.

Überlingen FDP schlägt Sonntagsöffnung für Überlinger Läden vor. Das sagen die Verwaltung und die anderen Fraktionen Das könnte Sie auch interessieren

Auch mit den Interessen der Gewerbetreibenden könne der Wunsch nicht begründet werden. Zumal das Gesetz gerade nicht den Interessen der örtlichen Einzelhändler diene, erklärte Zeitler, sondern den Interessen der Tages- und Wochenendgäste, die kurzfristig noch Reisebedarf, Sport- und Badeartikel, Devotionalien oder „sonst für den Ausflugsort kennzeichnende Artikel benötigen“. Eine Ungleichbehandlung gegenüber Einzelhändlern, die nicht an einem Ausflugs- und Erholungsort ansässig sind, wäre sonst nicht zu rechtfertigen.

Wirte zahlen nur Gebühr für Antrag

Ungeachtet dessen wolle die Stadtverwaltung auch in dieser Saison anbieten, „dass unsere gastronomischen Betriebe eine gebührenfreie Sondernutzung und Erweiterung ihrer Außenbewirtungsflächen beantragen können“, kündigte der OB im Gemeinderat an. Lediglich die Verwaltungsgebühren für die Behandlung des Antrags müssten entrichtet werden.