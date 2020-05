Der Überlinger Jurist Hermann Josef Faupel hält seinen bei der Stadt vorgebrachten Widerspruch aufrecht, mit der Begründung, dass Oberbürgermeister Jan Zeitler die Verhältnismäßigkeit nicht abgewogen habe, als er mit Verweis auf den Infektionsschutz in der Corona-Pandemie eine Sperrung an den Wochenenden per Allgemeinverfügung veranlasste. Grundrechte seien eingeschränkt worden, ohne dass die Ausgangsgrundlage ausreichend bewertet worden sei. Die (Zitat) „Erfahrungen vergangener Wochen über das Besucheraufkommen bei günstigen Wetterverhältnissen“ seien nicht näher konkretisiert worden.

Dazu Faupel, der sich von einschlägigen Urteilen bestätigt fühlt: „Es fehlt jede Feststellung von Ausgangswerten, die diese Annahmen rechtfertigen könnten.“ Insbesondere habe Zeitler ausgeblendet, dass Geschäfte und Gastronomiebetriebe geschlossen waren und die Corona-Verordnung ohnehin dafür gesorgt habe, dass weniger Publikumsverkehr in der Stadt ist. Weitere Schritte Faupels folgen zunächst nicht. Vielmehr wolle er einer neuerlichen Sperrung vorbeugen. Dazu Faupel: „Ich will ihm (Zeitler) nur eine Brücke bauen, vorläufig abzuwarten, wohin die Reise in Bund und Land geht. Man muss die Gerichte ja nicht unnötig belasten.“

Auch gegen eine Sperrung des LGS-Geländes bis zum Eröffnungstermin im April 2021 führt Faupel rechtliche Bedenken an. Die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts garantiere jedem Bürger den freien Zugang zu öffentlichen Gewässern über Grundstücke, die dem Gemeinwohl dienen. Er zitiert aus einer Gerichtsentscheidung von 2017. Die Pressestelle der Stadt antwortete auf unsere Anfrage: „Die Flächen sind aktuell zum Zweck der Vorbereitung und Durchführung einer Landesgartenschau an die Landesgartenschau Überlingen 2020 GmbH verpachtet. Es handelt sich also nicht um öffentliche, sondern um privatrechtlich genutzte Flächen.“