von Lothar Fritz

Das Ehepaar Evelyn und Gerhard Eyrich hat sein eisernes Ehejubiläum gefeiert, zu dem Oberbürgermeister Zeitler zum Wohnstift Augustinum kam, um Glückwünsche zu bringen. Beide Jubilare sind am aktuellen Geschehen interessiert, sodass man im Gespräch auf viele gemeinsame Bekannte aus den Bereichen Politik und Wirtschaft kam.

Jubilar studierte an der Lehranstalt des Deutschen Textileinzelhandels

Gerhard Eyrich wurde am 19. Juni 1930 „unter Böllerschüssen an Fronleichnam“ in Tuttlingen geboren, wie er stolz anmerkte. Nach der Grundschule besuchte er das Gymnasium, dann das Internat Schloss Michelbach bei Schwäbisch-Hall und zum Kriegsende 1945 wieder das Gymnasium Tuttlingen. Im elterlichen Textilhandelsbetrieb in Tuttlingen und bei der Firma Breuninger in Stuttgart absolvierte er eine Lehre. Daran schloss sich das Studium an der Lehranstalt des Deutschen Textileinzelhandelns an.

Die Hochzeit vor 65 Jahren wurde im Hotel „Himmel“ gefeiert. | Bild: privat

Großer Autokorso zur Hochzeitsfeier im Hotel „Himmel“

Bei einer Modenschau in Stuttgart lernte er seine Frau Evelyn, geborene Wychodil, kennen. 1954 verlobte sich das Paar und feierte am 11. Juni 1955 in Stuttgart-Kaltental Hochzeit im Hotel „Himmel“, begleitet von einer großen Autokolonne, wie sich das Paar noch gut erinnern. 1957 kam Tochter Sylvia auf die Welt.

Gerhard Eyrich war vielfältig beruflich und ehrenamtlich engagiert

Gerhard Eyrich leitete nicht nur seinen Betrieb, das Modehaus Eyrich, sondern war sozial und ehrenamtlich engagiert, darunter im Vorstand im Verband des Textileinzelhandelns Württemberg-Hohenzollern und Aufsichtsrat beim Einkaufsverband Sütex in Sindelfingen. Sportlich und politisch aktiv war er als Vorsitzender des Segelclubs Bodman und als Schriftführer im CDU-Gemeindeverband Bodman-Ludwigshafen.

Evelyn Eyrich wollte als Schneiderin Kostüme für das Theater entwerfen

Evelyn Eyrich kam am 19. Dezember in Mährich-Trübau im Sudetenland zur Welt, wo sie die Realschule besuchte. Nach Kriegsende war sie ein Jahr unter russischer Besatzung interniert, bevor die Familie 1947 nach Süddeutschland ausgewiesen wurde und, anfangs in Plochingen, mühsam Fuß fasst. Evelyn Eyrich besuchte eine Frauenfachschule und machte eine Ausbildung als Schneiderin. Ursprünglich wollte sie Kostüme für das Theater entwerfen. Nach der Hochzeit arbeitete sie 25 Jahre im Modehaus Eyrich.

Paar lebt seit 2004 im Wohnstift Augustinum

Nach einem Herzinfarkt von Gerhard Eyrich verpachtete das Paar das Textilgeschäft an die Tübinger Firma Zinser. 1995 zog das Ehepaar nach Bodman, seit 2004 lebt es im Wohnstift Augustinum. Beiden gefällt die Atmosphäre Überlingens, wohin sie nach ihren ausgedehnten Reisen gern wieder zurückkommen.