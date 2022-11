von Sabine Busse

„Ich sage, wie es ist: Vor zwei Jahren ist mein Papa tot umgefallen.“ Die 14-jährige Antonia sagt den schwierigsten Satz, wie man ein Pflaster abreißt – entschlossen und schnell. Ihrer Mutter neben ihr schießen die Tränen in die Augen. Das ist gerade nicht einfach für alle im Raum. Zwei Familien haben sich bereit erklärt, von ihren Erfahrungen mit den Trauergruppen zu erzählen, die die Psychologische Beratungsstelle in Kooperation mit dem Ambulanten Kinderhospizdienst Amalie im vergangenen Jahr erstmals in Überlingen angeboten hat.

Heike Lander ist als Koordinatorin Bodenseekreis bei Amalie tätig. Sie sagt: „In Friedrichshafen und Ravensburg haben wir die Erfahrung gemacht, dass Eltern das Angebot zum Austausch, das wir ihnen in Form von Elterncafés bieten, sehr schätzen.“ Da die Erwachsenen die Kinder zu den Terminen bringen und sowieso vor Ort sind, habe sich das als organisatorisch gut handhabbares Vorgehen entpuppt. So kam es, dass im Herbst 2021 erstmals je ein Gruppentermin zur Trauerbegleitung für Eltern und für Kinder parallel stattfand. Das Angebot richtet sich an Kinder, die ein Geschwisterkind oder ein Elternteil verloren haben, sowie Erwachsene, die um ein Kind oder einen Partner trauern. In diesem Jahr werden die Kurse wieder zeitgleich stattfinden, beschränken sich aber nicht nur auf Familien, die beide Termine wahrnehmen.

Friedrichshafen Der Weg zurück ins Leben: Geiseln und Retter der „Landshut“-Entführung erzählen Das könnte Sie auch interessieren

Mit einem schweren Verlust muss auch Familie Müller leben. Im vergangenen Jahr verlor sie drei Tage vor dem Geburtstermin ihr Baby. Sabine Müller suchte im Internet nach psychologischen Hilfsangeboten vor allem für Lilli, ihre heute zehn Jahre alte Tochter. Sie stieß auf das Angebot von Caritas und Amalie. Als Lilli sich entschied, daran teilzunehmen, meldeten sich auch die Eltern an.

An den Freitagnachmittagen wurden die Kinder von ehrenamtlichen Amalie-Mitarbeitern betreut, die alle eine spezielle Ausbildung absolviert haben. Um die Eltern kümmerten sich hauptamtliche Mitarbeiter der Psychologischen Beratungsstelle. In beiden Gruppen spielten Rituale eine wichtige Rolle. Lilli fallen gleich eine ganze Reihe davon ein. Sie berichtet von Bildern, die sie gemalt haben von Orten, wo die Verstorbenen in ihrer Fantasie nun sind. „Wir konnten das den anderen erklären, mussten aber nicht“, sagt Lilli. Wichtig ist ihr die Flaschenpost, die sie gestaltet haben. Jedes Kind habe seine Geschichte aufgeschrieben, in eine Flasche getan und diese gut verschlossen. „Jeder kann selbst entscheiden, was er damit macht oder wann er sie aufmacht“, berichtet die Zehnjährige. Sie möchte ihre aufbewahren. „Mein kleiner Bruder soll das machen“, ergänzt sie und schaut liebevoll auf den drei Wochen alten Säugling, der neben ihr im Tragekorb schläft. Lilli möchte, dass er später selber lesen kann, wie das war, als seine Familie um seinen nur ein Jahr älteren Bruder trauerte.

Rituale sind wichtig

Während Antonia die Älteste in der Kindergruppe war, gehörte Lilli zu den Jüngsten. Beiden waren Rituale wichtig. So gestaltete jeder für seinen Verstorbenen eine Kerze. „Die haben wir mit einem langen Streichholz angezündet. Dabei wurde ein Gong angeschlagen und so lange der Ton zu hören war, haben wir an den Verstorbenen gedacht“, sagt die 14-jährige Antonia. Dieses Ritual habe ihr besonders gefallen. Für sie sei es hilfreich gewesen, Leuten von ihrem Verlust zu erzählen, die sie nicht kannte, aber von denen sie wusste, dass sie ebenfalls trauern. „Manchmal hat auch das Nichtreden beziehungsweise Nichtredenmüssen geholfen.“ Lilli sieht das ähnlich. „Das Reden mit anderen war besonders hilfreich. Das Erzählen, aber auch zu hören, was die anderen durchgemacht haben.“

Rituale gab es auch in der Trauergruppe für die Erwachsenen und diese kosteten teilweise Kraft und Überwindung. So sollte immer zu Anfang jeder einen Steinwürfel, mit Symbolen für die aktuelle Gefühlslage bemalt, mit der passenden Seite vor sich legen. „Das war manchmal schwierig“, sagt Antonias Mutter, Monika Baumgarten. Weil sich die eigenen Gefühle schwer zuordnen ließen. „Trauern ist Arbeit, es heißt nicht umsonst Trauerarbeit“, betont sie. Sie sei eigentlich gut im Verdrängen, aber an den Terminen hier komme alles wieder hoch. „Danach war ich immer völlig fertig. Aber es hilft unheimlich!“

Das kann Sabine Müller nur bestätigen. „Der Stein war eine Herausforderung. Oft kann man die Stimmung nicht einordnen. Auch heute noch nicht“, gibt sie zu. „Es hilft, sich Gedanken machen zu müssen und diese auch zu offenbaren. Anfangs heult man gleich los, aber irgendwann wird es besser.“ Sie sei gern in die Gruppe gegangen. „Danach war ich immer fix und fertig, aber die Gruppe hat mir ganz viel gegeben!“, zieht Sabine Müller ihr Resümee.

Gemeinsames Trauern verbindet

Die Schicksale der beiden Familien sind sehr unterschiedlich, die einen haben ein Baby verloren, bei der anderen stirbt der Familienvater plötzlich mit 48 Jahren. Das gemeinsame Trauern und der Austausch hat sie aber auf eine besondere Art verbunden und eine Art Freundschaft entstehen lassen. „Wir machen manchmal noch Ausflüge zusammen“, freut sich Lilli.

Das tut auch den Organisatorinnen Heike Lander und Heike Knuth-Tseng von der Psychologischen Beratungsstelle der Caritas Linzgau gut. „Es geht darum, den Umgang mit Gefühlen zu lernen und zu erfahren, dass alle so sein dürfen, wie sie sind“, erläutert Heike Lander. Trauern vollziehe sich in Phasen, aber wie und wann die ablaufen, sei nicht linear und stets individuell.

Das Schlusswort spricht Christian Müller: „In der Situation sieht man oft nur das Negative. Beim Blick auf die anderen bemerkt man auch wieder mehr die positiven Dinge.“