„Rauferei zwischen Brüdern eskaliert“: Unter diesem Titel steht eine Meldung der Polizei von Sonntag, 12. November. Nach den Erkenntnissen der Beamten hatten sich zwei Brüder im Alter von 20 und 18 Jahren in einer Ferienwohnung zunächst freundschaftlich eine Rauferei geliefert. Der Fall habe sich in einer Ferienwohnung am Samstagmorgen ereignet.

Beim Zuschlagen Handgelenk gebrochen

Irgendwann muss die Stimmung aber gekippt sein. Der 20-Jährige würgte laut Polizei seinen 18-jährigen Bruder so sehr, dass er bewusstlos wurde. Zudem habe der 20-Jährige seinen jüngeren Bruder mehrfach ins Gesicht geschlagen und ihm schwere Verletzungen zugefügt. Doch auch der 20-Jährige verletzte sich dabei: Er brach sich das Handgelenk.

Als der 18-Jährige wieder zu sich kam, flüchtete er laut Polizei aus der Wohnung in die benachbarten Gärten. Beide Männer standen mutmaßlich unter Alkoholeinfluss, heißt es im Pressebericht der Polizei. Den 20-Jährigen erwarte nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.