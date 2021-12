Winfried Krämer von der Bürgerinitiative für den Erhalt des Rauensteinparks addierte am Montag um 11 Uhr seine bis dato gesammelten Unterschriften und kam auf exakt 750. Doch das sei erst die Zwischensumme, teilte er seinen Unterstützern im E-Mail-Verteiler mit: „Es laufen noch weitere ein.“ Die Zahl der Einwendungen gegen den Bebauungsplan bezifferte er mit Verweis auf das Stadtplanungsamt auf „weit über hundert“.

Will den Park erhalten: Winfried Krämer Sprecher der Bürgerinitiative für den Erhalt des Rauensteinparks | Bild: Hanspeter Walter Journalist-Texte-Bilder

Ziel der Initiative ist es, mit einem Einwohnerantrag die Diskussion um eine Bebauung am Nordrand des Rauensteinparks noch einmal in den Gemeinderat hineinzutragen. Vor dem Hintergrund der Klimakrise gelte es mehr denn je, die Zeichen der Zeit zu erkennen, sagt Krämer und hofft auf eine offene Diskussion in den Gremien im Februar. Der erwartete Beitrag zur Refinanzierung des Kaufpreises für das Schlossareal könne in der aktuellen Haushaltslage bei der geplanten Festsetzung eines Erbbaurechts nicht der Grund für eine Zerstörung des Parks sein. Stattdessen plädiert Krämer dafür, „ein Gesamtkonzept für Schloss und Park zu entwickeln“.