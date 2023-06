Überlingen vor 47 Minuten

Radeln für Frieden: Demonstranten fahren bei Diehl und anderen Rüstungsbetrieben vor

Die Friedenswerkstatt Mutlangen tritt für eine Welt ohne Atomwaffen ein und stellt einen Zusammenhang zu den Rüstungsbetrieben am Bodensee her. Am Freitagmorgen war unter Polizeischutz Station bei Diehl.