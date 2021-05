Der Vorfall ereignete sich am Mittwochnachmittag in der Heiligenbreite beim Parkplatz eines dortigen Lebensmitteldiscounters. Nach ihrem alkoholbedingten Sturz – so die Polizei – habe sie die hinzugerufenen Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Polizei körperlich und verbal angegriffen.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei der 53-Jährigen eine Atemalkoholkonzentration von nahezu 2,4 Promille fest, heißt es weiter im Polizeibericht. Die Frau habe sich sowohl an der Unfallstelle als auch bei den Folgemaßnahmen im Krankenhaus gegenüber den Einsatzkräften immer aggressiver verhalten. „Sie warf mit beleidigenden Äußerungen um sich und attackierte die Rettungswagenbesatzung“, schreiben die ermittelnden Beamten.

Aufgrund ihrer Alkoholisierung und ihrer Aggressionen sei sie in Gewahrsam genommen worden. Beim Transport vom Krankenhaus zur Polizeidienststelle habe sie einem Polizisten ins Gesicht geschlagen und habe „trotz Fixierung sowohl im Streifenwagen als auch in die Gewahrsamszelle um sich getreten“. Größere Verletzungen trug glücklicherweise keiner der eingesetzten Kräfte davon. Auf die 53-Jährige komme nun ein Strafverfahren zu.