Am 1. und 2. Mai hätte in Überlingen das 14. Diözesantreffen des Pueri Cantores-Verbandes der Erzdiözese Freiburg mit rund 800 Kindern und Jugendlichen stattfinden sollen. Aufgrund der aktuellen Pandemie wurde dieses Treffen – so wie viele Veranstaltungen im Erzbistum – auf 2021 verschoben. Auch wenn das Wiedersehen ausfallen musste, haben die Sängerinnen und Sänger der Teilnehmerchöre eine virtuelle Begegnung geschaffen: Von zuhause aus haben sie das Lied „Verleih uns Frieden gnädiglich“ von Matthias Nagel eingesungen. Damit wollen sie ein Zeichen für den Frieden vor Ort und in aller Welt setzen, auch mit Blick auf das Ende des zweiten Weltkrieges, das sich im Mai 2020 zum 75. Mal jährt.

Kirchenmusikdirektorin Melanie Jäger-Waldau initiierte ein virtuelles Friedensgebet. | Bild: Bernhard Conrads

Wie die Erzdiözese in einem Pressetext mitteilt, wurden die einzelnen Tonspuren der Gesänge anschließend digital zu einem Lied übereinandergelegt und professionell abgemischt. Die Präsidentin des Diözesanverbandes, Melanie Jäger-Waldau und Heinz Vogel, geistlicher Beirat, haben schließlich auf dem Münsterturm in Überlingen einleitende Worte und das Gebet eingesprochen, die nun Teil des Musikvideos sind.