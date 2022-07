Überlingen – Drei Tage lang steht die Stadt Überlingen im Zeichen ihres Promenadenfestes, das zum 44. Mal von Freitag bis Sonntag, 22. bis 24. Juli, an der Uferpromenade zwischen Mantelhafen und Badgarten ausgetragen wird. Das Fest war erstmals 1976 als Ausgleich für die Einschränkungen und Beeinträchtigungen während der langjährigen Bauzeit der Seepromenade vom damaligen Bürgermeister Reinhard Ebersbach ins Leben gerufen worden. Schon seinerzeit war klar, dass es ein Fest von Überlingern für Überlinger und ihre Gäste sein sollte, weshalb nur örtliche Vereine als Bewirter zugelassen wurden.

Ohne Hödinger Vereine

Seit der Neukonzeption des Festes vor zehn Jahren bestehen für die Vereine noch vielseitigere Möglichkeiten, sich einzubringen. So können sich auch Vereine, die nicht mit einem Stand teilnehmen, aktiv bei den Festvorbereitungen beteiligen. Zwei Jahre war aufgrund der Corona-Pandemie Zwangspause, jetzt möchten die Vereine am Wochenende wieder durchstarten. „Es ist höchste Zeit, dass Überlingen mal wieder feiert. Und wenn Überlingen feiert, dann wird’s bunt“, freute sich Oberbürgermeister Jan Zeitler bei der Vorstellung des Festes. Allerdings beteiligen sich am Wochenende etwas weniger Vereine an dem Fest als zuvor. So machen sämtliche Hödinger Vereine, die am Felderhausparkplatz für ihr Kassler vom Feuergrill bekannt sind, ein Jahr Pause.

Offiziell eröffnet wird das Fest am Freitag, 22. Juli, um 18 Uhr von OB Zeitler und dem Spielmanns- und Fanfarenzug der Freiwilligen Feuerwehr auf dem Landungsplatz. Zwischen Badgarten und Mantelhafen erwartet die Besucher rund ums Wochenende an Ständen, Aktionsflächen und auf den Bühnen ein Unterhaltungsprogramm aus Live-Musik, Akrobatik-Einlagen des Kinder- und Jugendzirkus Faustino, Kinder- und Bastelaktionen, beleuchtete Wasserfontänen mit dem Feuerlöschboot Überlingen sowie Walking-Acts und Kleinkunst am Seeufer. Durch die Verschiebung der Hauptbühne auf dem Landungsplatz und eine Umsiedlung des TSV Überlingen wird die Veranstaltungsfläche etwas entzerrt. Die Festzeiten des Promenadenfests sind am Freitag, 22. Juli, 18 bis 1 Uhr, am Samstag, 23. Juli, 11 bis 1 Uhr sowie am Sonntag, 24. Juli, 11 bis 20 Uhr.

Kunsthandwerkermarkt

Im Ambiente des Badgartens dürfen sich die Besucher des Festes auf den beliebten Kunsthandwerkermarkt freuen. Rund 70 ausgesuchte Künstler und Kunsthandwerker präsentieren ihre selbst hergestellten Waren aus allen Bereichen der Kunst.

Weitere Informationen zum Programm gibt es unter

http://www.ueberlingen-bodensee.de/promenadenfest.Ebenso wird bei der Tourist-Information am Landungsplatz und auf dem Festgelände ein Programmflyer erhältlich sein.

Stadtbus

Zum 44. Promenadenfest bietet der Stadtbus Überlingen einen Sonderfahrplan, um den Besuchern unbeschwerte Festtage und eine sichere Heimreise zu bescheren. Die Linien 2 (Burgberg) und 14 (Schättlisberg/Helios Spital) verlängern ihren Fahrplan und verkehren am Freitag- und am Samstag-Abend bis 0.30 Uhr (Linie 14) beziehungsweise 1 Uhr (Linie 2). Aufgrund verschiedener Straßensperrungen kann die Haltestelle „Landungsplatz“ nicht bedient werden. Von Donnerstag, Betriebsbeginn bis Montag 14 Uhr bedienen die Linien 1, 7 und 14 dafür die Ersatzhaltestelle in der Marktstraße. Für die Linie 4 steht eine Ersatzhaltestelle in der Wiestorstraße nähe Franziskanertor bereit. Zudem verkehrt am Freitag, 22. Juli, von 17.30 Uhr bis Betriebsende, am Samstag, 23. Juli, von 11 Uhr bis Betriebsende, sowie am Sonntag, 24. Juli, von 11 Uhr bis Betriebsende die Linie 2 vom Busbahnhof direkt zur St.-Johann-Straße. Daher entfallen in diesem Zeitraum zusätzlich zur Halstestelle „Landungsplatz“ die Haltestellen „Hotel Ochsen“ und „Finanzamt“.